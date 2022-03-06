〈時評〉台灣半導體產業面臨四面夾攻　人才將成決戰關鍵

半導體產業是台灣經濟命脈，然而地緣政治衝突，快速成為全球科技 競賽焦點，美、日、中、歐都透過政府鉅額補貼，加速發展晶片， 而且都在台灣重金挖角人才。四面包圍夾攻，台灣如欲保持競爭優勢 ，人才將成為關鍵因素。

台灣半導體產業競爭壓力，來自四方面。其中歐盟甫通過「歐洲晶片 法案」投資430億歐元（約1兆3700億元新台幣），美國完成 「2022年美國競爭法」立法，以520億美元（約1兆4560 億元新台幣）補助半導體產業，日本宣佈2021年追加預算617 0億日元（約1480.8億元新台幣）緊急補助半導體產業，中國 正由國家補貼設立9座晶圓廠。

半導體產業鏈的建立非常複雜，投資金額龐大，各國政府現在規劃的 補貼金額，應該都是「頭期款」，後續各項資源投入，將源源不絕， 可以預見。美國即對中國發起「卡脖子」科技戰， 卻仍然難以防堵中國無孔不入，竊取智慧財產權，或從各地挖角人才 ，已有令人意外的成績。

美國半導體產業協會（SIA）表示，即使歐美國家技術、設備管制 半導體移轉，中國去（2021）年半導體銷售金額仍高達1925 億美元，成為全球最大晶片市場。其中約有6成產品，來自台灣， 也是不容忽視的重要市場，如何保持競爭優勢，防止中國業者超車， 台灣半導體產業最重要就是要掌握優秀人才資源。

晶圓廠的建置，非常複雜，要投入龐大資源，包括資金、人才、環境 、水、電、技術研發等，歐美IDM即使仍然掌握關鍵設備及原料生 產技術，但是在晶片的生產方面，問題更複雜，先進製程的研發， 尤其不易，最重要的因素就是人才培育困難。

台積電耗費30多年，每年投資3、4百億美元以上研發經費，才有 現在領先地位，短期內不易撼動，其中最關鍵的因素，就是培養了大 量優秀人才，質量均優，都遠非其他國家所能比擬。

另外在IC設計產業方面，涉及智慧財產權，中國投入大量資源，確 已培養了不少人才，因此IC設計發展快速，現在正力求與晶片、封 測合而為一，達到自主化目標，又因為同時掌握全球最大市場，崛起 快速，應是台灣要注意的問題。未來半導體產業確有可能成為一個地 球，兩個世界。台灣如何同時掌握兩個世界的市場， 人才正是最關鍵因素。

全球競相發展半導體產業，當前共同的隱憂，就是人才不足，日經亞 洲報導指出，他們從未見過人才短缺問題如此嚴重，而且預期情況還 會惡化，台灣過去培養大量半導體人才，現在正是各國同行競相挖角 對象。

台灣經濟研究院指出，本地半導體產業雇用人數，已從2019年的 22萬5千人，躍增至去年底的29萬多人，今年缺才竟然高達3萬 4千多人，創近7年新高，比2年前多出77％。 自給自足都已困難，更麻煩的是全球同業都以高薪來台挖角。

以荷商ASML為例，今年要在全球增聘4千人，其中1000人到 台灣挖角，其他如英特爾、默克、應用材料、高通、輝達、超微、 美光等各國際晶片工具或材料製造商，也都毫不掩飾， 公開在台灣搶才，所開出的薪資條件，比疫情之前，高出3成。

104人力銀行調查指出，台灣半導體產業員工平均起薪約新台幣5 萬2288元，但是規模較大的業者，待遇更優渥，以聯發科為例， 頂尖工程學校畢業生的月薪，可達到8萬3千多元，加上紅利，年薪 可能超越新台幣200萬元，若有數年工作經驗，更可達3至5百萬 元。

台灣近年少子化嚴重，各大學科技人才的培育，質量都已遠不及半導 體產業的需求，如今又要面臨國外同行高薪挖角，缺才嚴重，政府應 協助高等教育體系，加強培育科技人才，同時協助業者引進海外高級 技術人力，才能在未來半導體競賽領域，保持優勢地位。