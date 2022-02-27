重度經濟制裁！俄羅斯主要銀行被踢出SWIFT　將重創莫斯科金融體系

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)歐盟及美國發表聯合聲明，將俄羅斯銀行踢出SWIFT，試圖癱瘓俄國金融體系。

綜合外媒報導，俄羅斯侵入烏克蘭，美國及歐洲軍援烏克蘭，並對俄國祭出金融制裁，企圖進一步孤立莫斯科。烏克蘭已實施39小時宵禁，已經有超過15萬人逃離烏克蘭至鄰近國家，如果戰爭不停歇，美方警告數字將持續成長至400萬人。

美國及歐洲國家周六對俄羅斯實施目前最有可能造成嚴重經濟處罰，將緊追在支撐俄羅斯經濟的中央銀行儲備，企圖將俄羅斯排除在全球金融體系以外。

美國、歐盟、法國、德國、義大利、英國與加拿大在內的國家領袖今天發表聯合聲明，譴責俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發動的戰爭以及對烏克蘭的攻擊，並誓言將追究俄羅斯責任。

聲明表示，隨著俄羅斯軍隊對烏克蘭首都基輔與其他城市發動攻擊，盟國決心讓俄羅斯付出代價，因此決定將在未來數天內，將特定俄羅斯銀行從SWIFT系統剔除，確保這些銀行與國際金融體系斷開，損害這些銀行在全球的營運能力。至於詳細制裁措施及行動日程尚未公布，可能被逐出SWIFT的名單也尚不清楚。

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，蒲亭走上一條旨在摧毀烏克蘭的道路，但他做的實際上是在摧毀自己國家的未來。

SWIFT全名為「環球銀行金融電信協會」（The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication），成立於1973年，總部位於比利時，連接全球銀行業的金融通訊基礎設施。每天處理超過200國家和地區及11,000家金融機構的數百萬筆支付指令，一旦一個國家與Swift的聯繫被中斷將影響跨境交易，整體經濟都會受創。然而歐洲許多國家仰賴俄國天然氣出口，將俄國踢出SWIFT勢必對雙方都造成重大影響。目前北韓和伊朗也被踢出。