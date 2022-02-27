齊柏林執導《看見台灣》、《無聲》印度OTT平台首映　吸引MX Player全球3億用戶目光

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)臺灣電影前進印度，文化部首度藉由印度影音串流平台推廣國片，將於全球擁有近3億用戶的MX Player播映5部類型電影，加深臺印之間的認識與連結。
文化部次長李靜慧致詞時提及過去在故宮服務時，就曾與印度台北協會合辦印度月，展覽故宮館藏的印度文物，也透過印度台北協會邀請在臺灣的印度表演團體，在雙方合作交流下，讓臺灣民眾更理解印度這個充滿神秘及文化的國家。
李次長指出，本次的臺印合作是希望藉由印度龐大的影視產業能量，讓當地民眾透過電影認識臺灣。「電影綜合了我們的文化背景、音樂、影像，可以看到臺灣的種種印象，是最好的媒介。」文化部首次以當地OTT平台行銷國片，期盼藉由其容易近用的特性，更廣為行銷臺灣的電影甚至整個臺灣文化。
駐印度代表處副代表陳牧民透過視訊表示，「因派駐印度，深刻體會線上觀影在印度的普及率，據估計有超過8,000萬的OTT平台使用人口。文化部此次大力推動在印度地區推廣臺灣電影的計畫，感謝當初立法委員管碧玲大力促成，期待未來有更多臺灣電影進入到印度市場。」
印度網紅台印DJ（Taindian DJ）也以視訊連線參與記者會，他曾於2014年造訪臺灣，發現臺灣和印度對彼此的文化和歷史並不瞭解，因而開啟頻道製作影片分享兩國的美好。這次臺灣在印度OTT平台播映5部臺灣電影，正是很好的機會透過電影介紹臺灣的文化與美景，他很樂意鼓勵印度同胞把握這個難得的機會觀賞臺灣電影。
曾於2019年訪臺，受邀夜宿總統府的印度網紅Aakash Malhotra正在克什米爾高山旅行，他透過越洋電話表示，對臺灣的印象很深刻，喜愛臺灣的他很開心有機會在印度推廣臺灣電影。
本次選映包括獲得第57屆最佳劇情長片大獎的《消失的情人節》，以時空邏輯題材，譜出情人節會消失的愛情魔幻故事；《戀愛好好說》改編自日本傳奇女作家岡本加乃子的短篇小說，是跨越日本、臺灣、馬來西亞三地拍攝的愛情故事，導演郭珍弟以本片獲2021年印度羅沙尼國際影展「最佳導演獎」及「最佳創意獎」等獎項肯定；歷時6年製作的《只有大海知道》，則呈現蘭嶼的土地與人情，講述臺灣原住民的樸實動人故事。
改編臺灣真實校園案件的《無聲》，深刻探討人生多重的無奈境遇，導演柯貞年以本片獲2021年印度國際影展「最佳導演銀孔雀獎」，演員劉子銓獲「最佳演員銀孔雀獎」；榮獲2013年金馬獎最佳紀錄片的《看見台灣》，則為已故空拍攝影師齊柏林執導，經過400小時的飛行，透過直昇機俯瞰鏡頭，看見臺灣美麗又自然的山水景色，也看見人們自私破壞的土地變調景觀，喚起對家園及大自然保育的省思。5部電影將自3月1日至5月31日在MX Player播映，印度地區免費觀賞。
在與印度學術交流及華語文教學推廣方面，也獲國立清華大學印度中心共襄盛舉，運用印度臺灣華語教育中心資源，協助於印度合作學術機構宣傳推廣，將臺灣電影帶入印度高等學府。