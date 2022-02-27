齊柏林執導《看見台灣》、《無聲》印度OTT平台首映　吸引MX Player全球3億用戶目光

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)臺灣電影前進印度，文化部首度藉由印度影音串流平台推廣國片，將於全球擁有近3億用 戶的MX Player播映5部類型電影， 加深臺印之間的認識與連結。

文化部次長李靜慧致詞時提及過去在故宮服務時， 就曾與印度台北協會合辦印度月，展覽故宮館藏的印度文物， 也透過印度台北協會邀請在臺灣的印度表演團體， 在雙方合作交流下， 讓臺灣民眾更理解印度這個充滿神秘及文化的國家。

李次長指出，本次的臺印合作是希望藉由印度龐大的影視產業能量， 讓當地民眾透過電影認識臺灣。「電影綜合了我們的文化背景、 音樂、影像，可以看到臺灣的種種印象，是最好的媒介。」 文化部首次以當地OTT平台行銷國片， 期盼藉由其容易近用的特性， 更廣為行銷臺灣的電影甚至整個臺灣文化。

駐印度代表處副代表陳牧民透過視訊表示，「因派駐印度， 深刻體會線上觀影在印度的普及率，據估計有超過8,000萬的O TT平台使用人口。 文化部此次大力推動在印度地區推廣臺灣電影的計畫， 感謝當初立法委員管碧玲大力促成， 期待未來有更多臺灣電影進入到印度市場。」

印度網紅台印DJ（Taindian DJ）也以視訊連線參與記者會，他曾於2014年造訪臺灣， 發現臺灣和印度對彼此的文化和歷史並不瞭解， 因而開啟頻道製作影片分享兩國的美好。這次臺灣在印度OTT平台 播映5部臺灣電影， 正是很好的機會透過電影介紹臺灣的文化與美景， 他很樂意鼓勵印度同胞把握這個難得的機會觀賞臺灣電影。

曾於2019年訪臺，受邀夜宿總統府的印度網紅Aakash Malhotra正在克什米爾高山旅行，他透過越洋電話表示， 對臺灣的印象很深刻， 喜愛臺灣的他很開心有機會在印度推廣臺灣電影。

本次選映包括獲得第57屆最佳劇情長片大獎的《消失的情人節》， 以時空邏輯題材，譜出情人節會消失的愛情魔幻故事；《 戀愛好好說》改編自日本傳奇女作家岡本加乃子的短篇小說， 是跨越日本、臺灣、馬來西亞三地拍攝的愛情故事， 導演郭珍弟以本片獲2021年印度羅沙尼國際影展「最佳導演獎」 及「最佳創意獎」等獎項肯定；歷時6年製作的《只有大海知道》， 則呈現蘭嶼的土地與人情，講述臺灣原住民的樸實動人故事。

改編臺灣真實校園案件的《無聲》，深刻探討人生多重的無奈境遇， 導演柯貞年以本片獲2021年印度國際影展「最佳導演銀孔雀獎」 ，演員劉子銓獲「最佳演員銀孔雀獎」；榮獲2013年金馬獎最佳 紀錄片的《看見台灣》，則為已故空拍攝影師齊柏林執導，經過40 0小時的飛行，透過直昇機俯瞰鏡頭， 看見臺灣美麗又自然的山水景色， 也看見人們自私破壞的土地變調景觀， 喚起對家園及大自然保育的省思。5部電影將自3月1日至5月31 日在MX Player播映，印度地區免費觀賞。

在與印度學術交流及華語文教學推廣方面， 也獲國立清華大學印度中心共襄盛舉， 運用印度臺灣華語教育中心資源， 協助於印度合作學術機構宣傳推廣，將臺灣電影帶入印度高等學府。