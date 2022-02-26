台南大員皇冠假日酒店 主打海鮮吃到飽

臺灣四面環海，吃海鮮早已是臺灣人的餐飲喜好之一，台南大員皇冠假日酒店自2022年2月25日於元素餐廳推出「臺灣好漁．新鮮直送」主題料理，善用臺灣各地的海鮮食材，廖曉明主廚再巧妙運用自己的廚藝技巧，融合東南亞、星馬、法式、日式以及台南小吃等料理手法，推出海鮮吃到飽全新菜色，讓餐檯耳目一新。舉凡北門斑節蝦、七股鮮蚵、宜蘭香魚等，還有東港的旗魚、鮪魚、紅甘魚、鬼頭刀，澎湖的海鱺魚、鮭魚、小卷、旭蟹，網羅臺灣各地「尚青」的海鮮，讓您不用再東奔西跑，一站式就能悠閒地享受海鮮吃到飽，饕客們快快約起來。

訴求現點現做吃到飽的元素餐廳，2022年2月25日至4月30日重磅推出海鮮吃到飽全新菜色【臺灣好漁．新鮮直送】主題料理，蒐集各地的尚青海鮮做成「臺灣好漁地圖」，讓喜愛海鮮的人按著”海鮮足跡”，直接在餐檯上一網打盡、大啖美食。元素餐廳廖曉明主廚連續3年獲得國際廚藝美食藝術大獎西式主菜獎，擅長多國料理，要以美食征服味蕾，用舌尖環遊各國，是廚師界中難得的美感主廚。

這次將以海鮮為食材推出多國料理，「泰式紅咖哩北門斑節對蝦」以裹粉油炸鎖住新鮮蝦子特有的肉質水分與鮮甜味，再與紅咖哩、椰糖等燴炒入味。「新馬叻沙風味蟹」將螃蟹先醃過，再加入新加坡的咖哩叻沙、花生炒香，保證讓人邊啃螃蟹、邊吸吮著手指，回味無窮。「法式奶香焗生蠔」以自製的白酒奶油醬，與素有”海裡的牛奶”之稱的生蠔一起焗烤，起司香、加上生蠔滑潤的口感，讓人只濃於口，不溶於手的美好滋味。府城道地經典小吃「小卷米粉湯」原汁原味使用粗米粉、配上小卷湯頭，撒些芹菜粒增加脆香口感。

「熱那亞青醬燴貽貝」以松子、九層塔等自製的青醬燴炒，讓Q彈的貽貝鮮香加分！「生菜燻鮭魚捲搭25年酒醋」是西餐常見的冷菜，用燻鮭魚捲蘿拉、捲鬚等生菜，再以義大利陳年酒醋增添風味又可以解膩順口。創意新菜、道道精彩，皆在元素自助餐檯上一一呈現。新菜發表也邀請台南市長黃偉哲擔任客座主廚，獻上手作的「生菜燻鮭魚捲搭25年酒醋」，春季吃得到生氣蓬勃、健康取向的深色蔬菜，燻鮭魚又可以補充蛋白質，勢必成為餐檯的人氣首選。