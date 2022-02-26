板橋凱撒朋派自助餐「寵愛女王月」屬於妳的時刻

為迎接每年3月8日國際婦女節，各家飯店業者因應節日祭出各項獨享優惠寵愛女性，向鋼鐵般的溫柔女性們致敬。板橋凱撒朋派自助餐3/1~3/31推出「有『妳』真好 寵愛女王月」活動，凡女性至朋派自助餐用餐即可享當桌8折優惠，並加贈同桌每位成人台虎精釀啤酒乙瓶，邀請消費者與女性家人、朋友們一同歡聚，相聚品味大啖美食！另外，板橋凱撒官方LINE粉絲團加碼推出會員專屬快閃抽獎活動「有『妳』真好 寵『妳』豪饗食」，3/1~3/3期間，粉絲會員們於指定貼文留言按讚及分享，即可立即參加抽獎活動，有機會免費獲得朋派單人美饌券。感謝有「妳」，在這專屬於「妳」的日子裡，女性們好好犒賞自己，盡情享受備受寵愛的時刻吧! 優惠詳情請洽(02)8964-3955/ 或網站。

朋派自助餐專為女性設計系列美味料理於3月份絢麗登場，自助餐檯共規劃五大美食區：「開胃菜與沙拉冷檯區」供應碳烤食蔬米形麵沙拉、泰式海鮮沙拉、明太子山藥、自製口袋餅、花園沙拉吧等多道輕食料理，酸甜好滋味成為健康無負擔的開胃首選。「精選熟食熱鍋區」提供照燒秋刀魚、燒烤豬頸肉、肉骨茶、印度紅綠咖哩佐烤餅、印度脆餅、海鮮茶碗蒸等。主廚主推「黃金櫻花蝦燉飯」 將米飯與南瓜一同拌炒後收汁，吸附飽滿南瓜醬汁的燉飯，最後撒上滿滿櫻花蝦，鮮香美味令人讚不絕口。

「現做熱食區」則是提供經典義式主餐三選一，包含「茄汁紅酒燉牛肉佐松露玉米泥」、「香煎玉米雞胸佐松露玉米泥」及「香煎鱸魚菲力佐松露玉米泥」，每位用餐限點乙份。「鮮美時令海鮮/日料區」選用當季現流甜白蝦、鯊魚煙、生魚片、各式手卷及握壽司等日式經典料理。其中推薦「春櫻散壽司」，以拌入明太子蝦卵的醋飯為底，鋪上滿滿精切旗魚塊、穴仔星鰻、櫻花鱈魚鬆及櫻花蝦等提升豪華質感，最後再點綴上魚卵、蔥碎及蛋絲，入口濃郁在舌尖綻放，鮮甜美味令人一口接一口停不下來。

「甜點飲料區」入廳即見各式精選甜品及莫凡彼冰淇淋，以不同口味及造型擄獲女孩們的味蕾。平日週一至週五午餐每位880+10%元、晚餐每位980+10%元，假日午晚餐每位1,080+10%元；另義式主餐加點乙份需加收350+10%元。

朋派-有「妳」真好 寵愛女王月

3/1-3/31凡女性用餐可享當桌8折優惠，並贈同桌每位成人台虎精釀啤酒乙瓶

平日週一至週五午餐每位880+10%元、晚餐每位980+10%元，假日午晚餐每位1,080+10%元

現場供應每位經典義式主菜三擇一乙份，如需續點額外加收350+10%元/份：「茄汁紅酒燉牛肉佐松露玉米泥」或「香煎玉米雞胸佐松露玉米泥」或「香煎鱸魚菲力佐松露玉米泥」

8折優惠活動價格皆須另加收原價10%服務費

本專案不得與其他專案合併使用(包含信用卡優惠)

官方LINE帳號 會員專屬加碼快閃抽獎活動

【有「妳」真好 寵「妳」豪饗食】

3/1~3/3 粉絲會員們於指定貼文、留言按讚並分享訴說對「她」的一句再Tag一位朋友，即可立即參加抽獎活動，有機會免費獲得朋派午/晚餐單人美饌券，立即加入板橋凱撒大飯店Line@好友官方帳號: https://lin.ee/DjB99Lj