塑膠汙染有解？史無前例 聯合國擬提全球減塑條約

肯亞奈洛比貧民窟垃圾堆的寶特瓶（圖／AP） 肯亞奈洛比貧民窟垃圾堆的寶特瓶（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）塑膠汙染威脅生態甚鉅，各國代表擬於下周召開的聯合國環境大會，提出全球性的反塑協定，盼能為地球爭取生機。

UN環境大會將於2月28日至3月1日在肯亞首都奈洛比召開，根據美聯社，會中可望討論一具約束力的國際架構，針對海洋、河流等環境的塑膠廢棄物汙染提出解決方針。

目前各國的減塑努力多半各行其是，這將是首見的全球一致行動。

目前有兩大方向，一是秘魯與盧安達的倡議，力道較強，從塑料原物料攫取、生產到使用端與廢棄處理，全面抗塑、減塑，包括塑膠微粒。此一提案支持者包括：智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、厄瓜多、幾內亞、肯亞、馬達加斯加、挪威、菲律賓、塞內加爾、瑞士、英國、烏干達與歐盟。

另一項提案是由日本主導，重點放在控制海洋塑膠垃圾的危害，提高資源效率、促進循環經濟。二者的主要不同在於，前者涵蓋各種環境，後者則著重海洋，但皆盼能加快磋商，於2024年底之前完成締約。

若聯合國環境大會為此條約背書，將成為2015年巴黎氣候峰會以來最重大的全球環境行動。環保人士較偏好大刀闊斧的秘魯-盧安達倡議，從塑膠生命週期的每個環節打擊汙染。

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