明明不是排碳大國 非洲恐得花GDP 4% 對抗氣候變遷

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）全球氣候變遷帶來高昂的環境成本，只要受影響者都須負擔。然而，對非洲這樣發展中國家佔多數的地區來說，將會產生沉重的負擔，未來可能需要依靠他國幫助才能度過難關。

事實上，雖然全球均溫節節攀升且極端氣候變得更頻繁，理論上應該要跟著改進、強化的基礎建設與社區建設卻大多無法與時俱進。非洲因為本來相關建設就落後其他地區，將會受到最大衝擊。

致力研擬非洲環境策略的肯亞智庫〈非洲權力轉移〉（Power Shift Africa），研究非洲多國提交給聯合國的國家調適計畫後發現，每年非洲國家可能需要花上整體4%的GDP在處理氣候變遷帶來的影響上，實際的情況將因國而異。

舉例來說，衣索比亞每年需花到6%，相當於國家每有20美元的收入，就需有1美元用在處理氣候變遷上。即使獅子山共和國的人民每人一年僅排放0.2噸的二氧化碳（相當於美國人的80分之一），他們未來可能一年需花超過9,000萬美元來對抗氣候影響。

〈非洲權力轉移〉的負責人Mohamed Adow指出，這份報告顯示出全球在氣候危機上的不平等，這已迫使這些最貧窮國家必須要花費大量心力來處理這些根本不是他們所造成的問題，且持續受到旱災、洪災與高強度風暴侵襲，這進一步造成了國家財政困難，且難將資源分配到其他重要事項上。

即使富裕國家曾在2009年承諾將一年撥出1,000億美元的費用在協助貧窮國家減少碳排、對抗氣候危機上，但大部分資金從未到位，即便有撥下來，也都是用於風力發電、太陽能發電等減少碳排的措施，而不是地方社群真正的需求上，效果仍如隔靴搔癢，作用不到。