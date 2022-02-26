俄烏戰事升高 台灣政院祭四大措施穩定物資與金融市場

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）鑒於俄烏戰事對全球經貿發展投下變數，總統蔡英文召集行政部門因應，26日針對能源、民生物資、工業物料、金融市場，公布了相關穩定措施。

在油氣進口來源方面，多元布局，確保供應無虞，力求價格穩定：

中油已備足145天的汽油與柴油庫存量，並訂有緩漲機制。中油液化天然氣（LNG）及液化石油氣（桶裝瓦斯）供應無虞，其中來自俄國的部分雖將於3月屆滿，但不致影響供應。

提前採購黃豆、小麥、玉米，調降關稅及營業稅，確保民生物資量足價穩：

俄烏情勢雖使相關原物料期貨出現波動，但國內先前已採購，目前價格穩定。黃豆方面，國內庫存15萬公噸，已訂購85萬公噸，未來5個月供應無虞，業者去年並未自俄烏兩國進口黃豆。小麥方面，採購來源以美國為主，同樣5個月供應無虞。玉米方面，去年僅自烏國進口，佔極少比例（1.64%），約可撐7個月沒有問題。

俄烏兩國非台灣工業物資主要進口國，對我產業衝擊有限：

就半導體原材料（氖、鈀及全氟丁二烯）而言，國內半導體業者使用鈀金屬比例低，且俄烏兩國均非我國鈀金屬的進口來源，且國內業者具備精煉再製能力，應無影響。至於工業氣體（氖氣 Ne）及全氟丁二烯（C4F6），目前國內均有庫存，且有多元供應來源，短期影響不大。

鋼鐵方面，俄烏兩國粗鋼產量占全球比重5%，但2021年全球粗鋼產能利用率僅達78.4%，尚有擴產空間，不致造成供給短缺。我國業者自俄烏主要進口鋼胚半成品，進口後再軋延成為鋼捲或鋼板產品，若情勢升高造成全球鋼價上漲，中鋼將減少出口，優先供應國內所需。

確保股匯市穩定：

匯市方面，國際美元走強，外資流出，導致新臺幣小幅貶值，但相較於歐元等主要貨幣，新台幣走勢尚屬穩定。央行將密切關注國內外政經情勢發展，掌握資金進出流向，維持匯市穩定。股市方面，雖一度下挫，但已暫時回穩。台股基本面良好，且我國出口暢旺，國內投資熱絡，上市櫃公司今年年1月營收達3.58兆元，本益比及殖利率均具優勢，疫情控制良好，對台股形成支撐。國安基金必要時將召開臨時委員會議，研議穩定市場對策。