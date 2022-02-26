美國新防疫規定大放鬆 大部分室內區域、學校免戴罩！

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）美國疾病控制和預防中心 (CDC) 週五（25日）大幅放寬國內防疫規定，室內不用戴口罩的區域已涵蓋 72% 的人口，意味著大部分的州份都已取消這項防疫規定。

根據路透社，美國過去的防疫指引中，只有 5% 的州份符合CDC制定之取消室內口罩規定的標準。不過在最新的指引公布後，美國大部分地區都將擺脫口罩束縛，並與病毒共存。

疾病預防控制中心主任羅雪爾（Rochelle Walensky）在週五的記者會上說，作為一個有多元工具來保護自己和社區免於新冠肺炎的國家，我們今天處在一個更強大的位置。

她提到，美國已經有許多工具像是疫苗、疫苗加強劑、更廣泛的檢測途徑、高質量口罩以及新治療方法等，加上人們逐漸邁向群體免疫，現在患上重症的整體風險已普遍較低。

由於具高度傳播性的 Omicron 變種病毒引起的感染潮在美國已大幅消退，紐澤西等州已宣布計劃在未來幾天內取消對學校和其他公共場所的室內口罩規定。

隨著疫情進入第三個年頭，許多美國人已經厭倦了戴口罩。此外，研究也顯示接種過疫苗的人，與以前的變種病毒相比，感染 Omicron 後的症狀不太嚴重，也不太可能導致住院和死亡。

不過在新的防疫指引中，搭乘飛機、火車和公共巴士，以及在機場和火車站仍需佩戴口罩。

約翰霍普金斯健康安全中心傳染病專家 Amesh Adalja 博士也肯定放寬政策，他表示，有鑑於美國的傳播率很高，但住院率仍然很低，這些政策改變是有意義的。

CDC表示，現在只有在新冠肺炎「傳播程度高」的社區才建議戴口罩。較早的建議則指出無論新冠肺炎傳播程度如何，都應在學校戴口罩。

羅雪爾說「我們需要保持靈活性，在形勢好轉時放鬆我們的層層防疫措施。」