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俄國占領烏克蘭車諾比 核災區輻射量激增20倍

烏克蘭自動監測站的數據顯示，多處伽瑪射線輻射量亮紅燈

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By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/26 15:31
鄰近車諾比核電廠的鬼城Pripyat遊樂設施（圖／AP）

鄰近車諾比核電廠的鬼城Pripyat遊樂設施（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）烏克蘭1986年核災地點、現今的車諾比隔離區（Chernobyl exclusion zone），自遭到俄軍奪下後，傳出輻射量激增，但專家認為，應無需過度擔憂。

儘管烏國竭力抵抗，位於北部的車諾比核電廠，還是落入俄軍之手。綜合BBCeuronews報導，監測站數據顯示，24日該區的輻射量飆高了約20倍。初步推測原因可能是重裝車轟隆隆駛上方圓4,000平方公里的核災區，擾動了表土，使殘存的核汙染物釋放至空中。

車諾比周圍地區長期監控輻射情況，以每小時暴露於多少微西弗（microsievert）作為衡量依據。通常在反應爐近處的輻射量是3個單位，但24日卻飆高至65微西弗，是一般人搭乘一次跨大西洋航班暴露輻射量的5倍。愈近核電廠中受損的反應爐，輻射量增幅愈高。

不過，國際原子能總署（IAEA）認為目前增幅還未達令人擔憂的階段，專家也指不太可能會再釀成如當年核災的可怕災難。

車諾比內有用來防止核廢棄物外洩的設施，包括一個巨型穹頂，將當初爆炸的第四反應爐完整包覆。然而，該保護裝置本就不可能武裝起來，設計之初也不可能料想到會成為戰區。

俄國占領烏克蘭車諾比 核災區輻射量激增20倍
用來包覆車諾比核電廠第四反應爐的巨型穹頂（圖／AP）

車諾比目前狀況雖仍在控制中，核能專家卻更怕烏克蘭運作中的核電廠會遭到戰事波及。車諾比好歹是位於人煙罕至地區，但境內其他核反應爐卻非如此。截至25日，IAEA表示烏克蘭核電廠仍正常運作，尚無核安疑慮。

烏克蘭自動監測站的數據顯示，多處伽瑪射線輻射量亮紅燈。
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