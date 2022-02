美國驅逐艦通過台灣海峽 偵察機隨行支援

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)俄烏戰爭如火如荼進行,台海局勢同樣引發關注。長期監控南海軍事活動的中國智庫今(26)日在推特指出,一艘美國驅逐艦穿越了台灣海峽。

北京大學南海戰略態勢感知計畫(SCS Probing Initiative)在推特貼上了美國海軍驅逐艦強生號(USS Ralph Johnson,DDG-114)的航跡,並說明美方同時派出一架EP-3E2電子偵察機從台海南側提供情報監視偵察(ISR)支援。

根據路透,美國海軍第七艦隊證實了此一消息,表示該艘伯克級(Arleigh Burke-class guided-missile)飛彈驅逐艦是在國際水域進行「例行」航行任務,是美國推動自由開放印太區域的承諾。

去年美國海軍幾乎月月通行台海,26日的巡航是去年11月以來首次。

USS Ralph Johnson (DDG-114) is transiting the #TaiwanStrait, with an USN EP-3E providing ISR support from the south. pic.twitter.com/EsnIG4E66Y