美國驅逐艦通過台灣海峽 偵察機隨行支援

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄烏戰爭如火如荼進行，台海局勢同樣引發關注。長期監控南海軍事活動的中國智庫今（26）日在推特指出，一艘美國驅逐艦穿越了台灣海峽。

北京大學南海戰略態勢感知計畫（SCS Probing Initiative）在推特貼上了美國海軍驅逐艦強生號（USS Ralph Johnson，DDG-114）的航跡，並說明美方同時派出一架EP-3E2電子偵察機從台海南側提供情報監視偵察（ISR）支援。

根據路透，美國海軍第七艦隊證實了此一消息，表示該艘伯克級（Arleigh Burke-class guided-missile）飛彈驅逐艦是在國際水域進行「例行」航行任務，是美國推動自由開放印太區域的承諾。

去年美國海軍幾乎月月通行台海，26日的巡航是去年11月以來首次。