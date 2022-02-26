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美國驅逐艦通過台灣海峽 偵察機隨行支援

此時正值俄國入侵烏克蘭的敏感時機，美軍在台海行動備受關注

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By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/26 14:35
美國海軍驅逐艦強生號（圖／臉書<a href="https://www.facebook.com/RALPHJOHNSONDDG114" target="_blank">USS Ralph Johnson - DDG 114</a>）

美國海軍驅逐艦強生號（圖／臉書USS Ralph Johnson - DDG 114

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄烏戰爭如火如荼進行，台海局勢同樣引發關注。長期監控南海軍事活動的中國智庫今（26）日在推特指出，一艘美國驅逐艦穿越了台灣海峽。

北京大學南海戰略態勢感知計畫（SCS Probing Initiative）在推特貼上了美國海軍驅逐艦強生號（USS Ralph Johnson，DDG-114）的航跡，並說明美方同時派出一架EP-3E2電子偵察機從台海南側提供情報監視偵察（ISR）支援。

根據路透，美國海軍第七艦隊證實了此一消息，表示該艘伯克級（Arleigh Burke-class guided-missile）飛彈驅逐艦是在國際水域進行「例行」航行任務，是美國推動自由開放印太區域的承諾。

去年美國海軍幾乎月月通行台海，26日的巡航是去年11月以來首次。
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