中國第一夫人彭麗媛漠視「八孩媽」案 網連署要求取消其聯合國科教文組織特使身份

中國第一夫人彭麗媛對於徐州八孩媽（右）事件不發一語。（圖/路透社；中央社；台灣英文新聞後製） 中國第一夫人彭麗媛對於徐州八孩媽（右）事件不發一語。（圖/路透社；中央社；台灣英文新聞後製）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）中國徐州八孩媽一案震驚國內外，身為聯合國科教文組織（UNESCO）「促進女童和婦女教育」特使的中國第一夫人彭麗媛自事件曝光後未曾表態，引發民間發起要求聯合國科教文組織取消她特使身份的公開聯署活動。

徐州八孩媽案件讓中國販賣、虐待婦女和兒童等人權問題再度浮出水面，事件自去年12月初曝光以來已經過去兩個多月，引發網路高度關注，也促使當地政府著手調查是否有人口販賣、拐騙之實。

中國領導人習近平夫人彭麗媛自2014年起，就被聯合國科教文組織（UNESCO）授予「促進女童和婦女教育特使」，卻對於這起和婦女人權有關的事件默不做聲，引起國內外民眾強烈不滿，目前流亡美國，原為上海同濟大學政治學副教授的邱家軍博士就發起連署公開信，要求取消彭麗媛特使一稱號。

根據美國之聲，公開信指出「雖然整個世界都已為之震驚悲憤，中國官方也已經為此事件發佈了五個公告，但是迄今為止，彭麗媛女士作為聯合國科教文組織授予的『促進女童和婦女教育特使』，對這位自幼被凌辱、苦難中度過二十餘載的八孩母親竟然未置一詞」。

信中也提到「中國每年被販賣、虐待的婦女、兒童多達上萬，卻未見過彭麗媛女士對如此嚴重的侵犯婦女和女童權益的惡性人權事件表達過任何關切。」

許多關注中國人權問題的人認為，彭麗媛從未作出任何努力，以敦促中國政府遵守和落實「消除對婦女一切形式歧視公約」、「兒童權利公約」、以及中國關於保護婦女兒童的相關法律。

「由此可見，彭女士已完全不符合擔當聯合國教科文組織授予的促進女童和婦女教育特使了，」公開信指出「如果再讓彭女士擔任女童和婦女特使，將會嚴重辱沒聯合國教科文組織的名聲，也會讓彭麗媛的女童和婦女特使淪為世人的笑柄。」

邱家軍表示，希望在今年3月5日中國全國人大開會之日將第一批聯署名單送達法國巴黎的聯合國科教文組織、瑞士日內瓦的聯合國人權理事會、中國全國人大、全國政協、全國婦聯和一些國際人權組織。

美國之音指出，目前已有數十位知名人士在聯署信上簽名。