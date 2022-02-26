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英媒體：車臣共和國特種部隊援俄！恐活捉或殺害烏國官員

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，他曾被告知有俄羅斯特種部隊在基輔追捕他，且他的家人也成為「殺戮名單」上的目標。

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By 國際組, 台灣英文新聞
2022/02/26 11:34
車臣強人領袖卡狄羅夫（右）呼籲烏克蘭總統向俄國總統蒲亭（左）道歉。（圖/美聯社）

車臣強人領袖卡狄羅夫（右）呼籲烏克蘭總統向俄國總統蒲亭（左）道歉。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）英國每日郵報指出，負責獵殺任務的車臣特種部隊「獵人」（Hunters）已被派到烏克蘭，社群媒體上可以看到該部隊在樹林裡集合，並舉行儀式的照片。

不同於各界各國呼籲的停止戰爭，俄國轄下的車臣自治共和國支持侵烏，根據外媒，強人領袖卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）25日在車臣首府格羅茲尼（Grozny）召集約1萬2000名安全部隊人員，進行作戰整備檢查。

英國「每日郵報」（Daily Mail）則指出，有一隊擔任獵殺任務的車臣特種部隊已被派到烏克蘭，目的是活捉或殺害特定烏克蘭官員。這些特種部隊還在烏克蘭森林中被拍到，為他們未來的戰鬥舉辦穆斯林宗教儀式。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）週四（24日）表示，他曾被告知有俄羅斯特種部隊在基輔追捕他，且他的家人也成為「殺戮名單」上的目標。

據俄國一個與安全機構有關聯的社群軟體Telegram頻道消息，每名車臣獵殺隊成員似乎都拿到一組套卡，印有烏克蘭官員照片和簡介。

根據英國廣播公司（BBC），車臣強人領袖卡狄羅夫與俄國總統蒲亭關係甚密，其父親2003年當選車臣總統後隔年遭汽車炸彈暗殺身亡，蒲亭2007年直接指派卡狄羅夫出任車臣總統。由於獲莫斯科授予充分自治，卡狄羅夫與蒲亭的關係也越來越親密。
車臣
俄羅斯
烏俄衝突
特種部隊

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更新時間 : 2022-02-28 05:56 GMT+08:00

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