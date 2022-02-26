聯合國安理會表決譴責俄 中國棄權、俄國受國際孤立

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）聯合國安全理事會在進行一項由美國起草的決議案，該草案將譴責俄羅斯入侵烏克蘭，不過俄國投下了否決票，中國、印度、阿拉伯聯合大公國則棄權。

路透社指出，俄羅斯週五（26日）否決了聯合國安理會決議草案，而中國選擇棄權，這項舉動被西方國家視為是俄羅斯被國際孤立的勝利。中國外長王毅則重申，尊重主權、反對北約東擴，也反對安理會對其干涉。

在美國起草的這項決議中，有11名理事會成員投了贊成票，該決議草案預計將由擁有 193 個成員國的聯合國大會審議，可望在大會通過。

根據路透社，有外交官表示，聯合國投票延後了兩個小時，因為美國和其他國家在最後一刻與中國進行談判，並贏得中國的棄權。

「毫無疑問，俄羅斯是孤立的，沒有人支持入侵烏克蘭。」英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）在表決後告訴安理會。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）則批評「你的決議草案只不過是烏克蘭棋盤上的又一次野蠻、不人道的舉動。」

這項安理會決議案，要求俄羅斯「立即停止對烏克蘭使用武力」，並「立即、完全、無條件從國際公認邊界內的烏克蘭領土撤離所有軍隊」以及要求俄羅斯撤銷承認烏東親俄分離主義分子控制的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）兩個地區為獨立國家。

對於俄國入侵烏克蘭，中國外長王毅25日和英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）、歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）和法國總統顧問波恩（Emmanuel Bonne）通話時，強調中國主張尊重保障各國主權及領土完整，烏克蘭也不例外。

不過王毅也表示，北大西洋公約組織（NATO）連續5輪東擴下，俄羅斯在安全方面的正當訴求理應得到重視和妥善解決。

在安理會決議上，中國作出棄權決定，印度、阿拉伯聯合大公國也在表決時棄權。