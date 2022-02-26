對俄制裁真的有用嗎？烏克蘭憂：缺乏立即威脅 西方利益分歧

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）俄羅斯舉兵入侵烏克蘭，世界大國紛紛祭出對俄制裁措施，不過烏克蘭擔憂俄羅斯在能源出口上未受衝擊，金融領域也未遭封鎖，強度恐不如預期。

根據中央社，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）面對各國對俄的制裁，仍認為「世界最強大的幾個政權仍在隔岸觀火」。澤倫斯基質疑「昨天宣布的制裁措施對俄羅斯有說服力嗎？我們的所見所聞顯示，缺乏說服力。」

由於俄羅斯目前進攻烏克蘭首都基輔（Kyiv），已掌握儲放核廢料的車諾比（Chernobyl）廢棄核電廠，讓情勢更為棘手。烏克蘭官方示警，俄方可能會以核災要脅西方或基輔屈服；一旦核廢料儲存設施遭破壞，輻射塵將影響大片歐盟區。

根據官方監測數據，車諾比電廠周遭輻射濃度偏高，部分數值已達危險程度。此外，歐洲最大規模核電廠就位於烏克蘭東部的札波羅熱亞市（Запорiжжя），當地目前也有戰事。

根據中央社，歐盟超過40%的天然氣、近30%的石油進口來自俄羅斯；在2020年，能源占歐盟自俄羅斯進口總額約2/3。在俄羅斯方面，天然氣和石油占總出口收入達50%或更多，是國家預算和外匯儲備重要來源。就原油和天然氣供應量而言，俄羅斯分別是全球第3、第2大。

中央社指出，檢視歐美大國對俄的制裁方案，雖然有數家大型俄羅斯銀行遭程度不等制裁，但俄羅斯對外石油與天然氣交易主要管道、國營「天然氣工業銀行」（Gazprombank）並未遭重擊，研判是因為打擊俄羅斯能源出口對自身利益有損，加上目前還有通貨膨脹挑戰待解。

至於各國糾結的「是否要將俄羅斯逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統」，反對方的主要顧慮是若俄羅斯被SWIFT排除，支付天然氣等原物料款項恐發生困難、衝擊供應鏈，付款時也會有程序上的不便和附帶損失。

根據最新的北大西洋公約組織（NATO）對俄譴責聲明，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）攻擊烏克蘭的決定是可怕的戰略錯誤，俄羅斯將為此在未來數年內，在經濟與政治方面付出沈重代價。

此外，北約領袖也誓言，將持續採取一切必要措施，不只會在北約東部部署防禦性陸地與空中軍力，也會在整個北約地區部署海上武力。北約表示已經啟動防禦計畫，以因應一系列突發事件並確保北約領土安全。

然而，在制裁的方向與強度上，考量經貿連結、地緣政治等因素，歐盟應可在對俄制裁發揮關鍵作用，但在耗費大量時間達成共識決的過程中，各方往往也更清楚看見彼此的利益和思維分歧，導致成為威權軟肋。

中央社指出，目前歐美對制裁俄羅斯的態度是分階段實施、依烏克蘭戰事嚴峻程度調整力道。對此，烏克蘭駐德大使梅爾尼克（Andrij Melnyk）相當不滿，直言「他們到底在等什麼？非要等到數以萬計烏克蘭人死給他們看嗎？」