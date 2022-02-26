〈時評〉烏克蘭將繼續存在　但西方將感到羞愧

烏克蘭軍人2月25日在首都基輔一座橋上部署,準備迎戰進逼的俄軍 (美聯社) 烏克蘭軍人2月25日在首都基輔一座橋上部署,準備迎戰進逼的俄軍 (美聯社)

2022年2月24日，星期四，這一天我們將永世難忘。這天，瘋狂的俄羅斯政府決定向烏克蘭發動大規模戰爭。這天，烏克蘭人民以及全世界的朋友雖然有所預料，但卻期盼它不會到來。這一天，克裡姆林宮在歐洲的大地上悍然開始了一場侵略戰爭。

許多人震驚之餘問道：怎麼會走到這一步？邱吉爾的一句名言可以對此作答，他說：「讓你在戰爭和恥辱之間進行選擇，你選擇了恥辱，可你還是得進行戰爭。」俄羅斯軍隊進攻的規模讓人不得不相信，他們志在攻取烏克蘭，如同100年前烏克蘭歷史上第一次宣布獨立時那樣，而這一暴行的後果將震驚世界。

西方致命的錯誤

西方對這一局勢進程的發展負有相當一部分責任。1991年烏克蘭脫離蘇聯宣布獨立，2014年俄羅斯便向烏克蘭發動了襲擊，吞併了克里米亞半島，當時，西方選擇了邱吉爾所說的「恥辱」，美國、德國以及其它西方主要國家的元首緊緊捆綁了烏克蘭政府的雙手，請求後者放棄抵抗，甚至振振有詞地說，不可「挑釁」俄羅斯總統普丁。西方這樣做的動機是，擔心第一次世界大戰結束100年後的今天，新一場世界大戰再次被點燃。人們可以理解這一動機，但它仍然是一個致命的錯誤。

俄羅斯陶醉在成功吞併克里米亞的喜悅中，繼續在烏東頓巴斯地區展開戰爭。西方雖然向烏克蘭輸送武器，但行動遲緩，猶豫不決（德國完全拒絕向烏克蘭提供武器），不願提出針對莫斯科的強力制裁措施。直到馬航MH17客機被擊落後，才有了一些對俄羅斯的經濟制裁，但即便這些制裁，也是非常有限、非常軟弱的，於是，俄羅斯得出結論，可以繼續執行現行政策而不會受到強大的抵抗。

現在不幫，更待何時？

烏克蘭也低估了莫斯科領導層的瘋狂程度，以及大部分俄羅斯民眾不將烏克蘭當作獨立國家的態度。大多烏克蘭人沒有對國家安全產生懷疑：「我們是近鄰，是親戚，因此俄羅斯不敢發動公開戰爭」，烏克蘭政府那時也沒有中斷對俄外交關係，而這向西方盟友發出了錯誤的信號，即「還好，沒那麼糟糕」。

就這樣, 他們錯過了阻止目前這場戰爭的時機。西方國家領袖決定同俄羅斯進行談判，希望說服侵略者。豈不知，這種理念在人類歷史上還從未有過成功的例子，它在烏克蘭問題上也毫無例外地失敗了。俄羅斯用出口原油和天然氣的收入開發新型武器，准備毀滅性戰爭，它不僅針對烏克蘭，同時也針對整個西方。人們頻繁地發出警告，克里姆林宮對其野心更是毫不掩飾，然而西方卻選擇了閉上雙眼的做法。真的，西方政治家應該深感羞愧、為此臉紅。

現在是時候修正錯誤了，請向烏克蘭伸出援手。那裡戰鬥在繼續，人們會流血犧牲，也許佔領者會成立政府，而游擊戰將會持續很長時間。烏克蘭將失去許許多多優秀兒女，但她會生存下去，對此毫無疑問。烏克蘭人永遠不會認可被莫斯科拴在繩子上的命運，這個時代已經過去，它一去不返。

俄羅斯呢？莫斯科選擇的侵略烏克蘭以及整個西方的道路，終將迎來災難性後果。那以後，也許俄羅斯會得到重新開始的機會。但現在，所有熱愛自由的人們都是烏克蘭人。

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作者: Roman Goncharenko