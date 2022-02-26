Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

【邊談邊打?】俄羅斯戰車開進烏國首都基輔　普丁宣稱願談判•呼籲烏克蘭軍方先推翻政府

▲歐盟發言人史丹諾指出，普丁基本上想要摧毀烏克蘭。他想要奪走烏克蘭的獨立地位，對烏克蘭人民造成損害及痛苦。這絕對是不人道的行徑。▲烏克蘭國防部25日表示，俄羅斯至少已有逾1000名軍人陣亡。聯合國人權辦公室發言人發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）則指出，在烏克蘭至少127名平民傷亡，共25死、102傷。

  424
By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/26 08:08
圖為一名疑似在烏克蘭戰死的俄國軍人, 屍體被積雪覆蓋, 旁邊則有一輛遭摧毀的火箭發射車。烏克蘭國防部25日表示，俄羅斯出兵以來, 至少已有...

圖為一名疑似在烏克蘭戰死的俄國軍人, 屍體被積雪覆蓋, 旁邊則有一輛遭摧毀的火箭發射車。烏克蘭國防部25日表示，俄羅斯出兵以來, 至少已有...

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）俄羅斯大軍及戰車25日攻進烏克蘭首都基輔，距離國會大樓僅約10公里遠，但隨後情況似乎出現轉機，俄國方面已表示，願意與烏方展開談判。

中國國家主席習近平25日下午致電俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。據中國官媒報導，普丁表示，俄方願意同烏方展開高級別談判；習近平也表示，支持俄方與烏方透過談判解決問題

俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）25日雖表示，總統普丁準備派代表團前往白俄羅斯首都明斯克（Minsk），與烏克蘭進行談判。不過普丁25日卻呼籲烏克蘭軍方，推翻政治領導階層，自行接掌政權，還稱這樣比較容易與俄國方面達成協議。

普丁25日透過電視向烏克蘭軍方發表談話說：

「我再次籲請烏克蘭武裝部隊的軍事人員，不要容許新納粹份子（意指烏克蘭政府與民族主義者）將你們的子女、妻子和長輩用做人肉盾牌。」


「請將政權掌握在你們自己手中，這樣我們會比較容易達成協議。」蒲亭將現任烏克蘭領導階層稱為「恐怖份子」和「一幫吸毒者、新納粹份子」。

(businessinsider.com)

事實上烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky) 本身是猶太人, 也是納粹德國當年迫害的對象。

而這也不是普丁第一次無的放矢、將烏克蘭政府比喻為納粹德國。目的只是要將俄羅斯的出兵行動正當化。

歐洲聯盟（EU）25日也強烈抨擊，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）正試圖摧毀烏克蘭，他的行徑才像第二次世界大戰期間的納粹。

英國媒體引述歐盟發言人史丹諾（Peter Stano）說，普丁嚷嚷說要將烏克蘭去納粹化，其實他自己的行徑才像納粹!

史丹諾指出，普丁基本上想要摧毀烏克蘭。他想要奪走烏克蘭的獨立地位，對烏克蘭人造成損害及痛苦。這絕對是不人道的行徑。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）25日在推特發文表示，他與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）會談時指出，首都基輔情況危急, 希望北約東歐會員國能夠迅速提供具體的協

美國資深官員表示, 俄軍出兵以來, 發動至少160次飛彈攻擊，包括短、中程彈道飛彈、巡弋飛彈及地對空飛彈，伴隨數十架次的軍機空襲。

烏克蘭國防部25日表示，俄羅斯至少已有逾1000名軍人陣亡。聯合國人權辦公室發言人發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）則指出，在烏克蘭至少127名平民傷亡，其中包括25死、102傷。

美國國防部24日宣布增派7000名美軍到歐洲，「他們將派駐德國，以讓北大西洋公約組織（NATO）盟邦安心，並遏阻俄羅斯侵略，準備好支援區域各項需求」。五角大廈官員說，他們預計近日啟程。

中央社報導, 美國本月2日宣布派出2000名部隊人員到歐洲，11日宣布增派3000人，如今又加派7000人後，從美國派往歐洲的士兵人數增到1萬2000人

然而美國總統拜登24日卻重申，華府派兵是為了捍衛北約盟邦，但不會派美軍到烏克蘭出戰俄羅斯。因為烏克蘭不是北約會員國。

In White House remarks, Biden reiterated that US forces "are not and will not be engaged in a conflict with Russia in Ukraine."

“Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine, but to defend our NATO allies and reassure those allies in the East," he added.

(CNN)

【邊談邊打?】俄羅斯戰車開進烏國首都基輔　普丁宣稱願與烏克蘭談判•但呼籲烏國軍方先推翻政府
普丁
烏克蘭
納粹
德國
美國
派兵
北約

相關新聞

俄烏大戰網路陣線 「匿名者」癱瘓俄網站、駭入國營電視頻道
俄烏大戰網路陣線 「匿名者」癱瘓俄網站、駭入國營電視頻道
2022/02/27 19:17
【一呼百應】 烏克蘭戰事正酣財源吃緊 比特幣神秘捐款人豪擲新台幣8千萬！
【一呼百應】 烏克蘭戰事正酣財源吃緊 比特幣神秘捐款人豪擲新台幣8千萬！
2022/02/27 15:52
台積電出手了！制裁俄國侵略烏克蘭 停止晶片出貨
台積電出手了！制裁俄國侵略烏克蘭 停止晶片出貨
2022/02/27 13:46
重度經濟制裁！俄羅斯主要銀行被踢出SWIFT　將重創莫斯科金融體系
重度經濟制裁！俄羅斯主要銀行被踢出SWIFT　將重創莫斯科金融體系
2022/02/27 12:18
歐洲軍援烏克蘭擋俄軍攻勢　德國強調緊密站在烏克蘭這邊
歐洲軍援烏克蘭擋俄軍攻勢　德國強調緊密站在烏克蘭這邊
2022/02/27 10:52

更新時間 : 2022-02-28 05:56 GMT+08:00

最受歡迎

【俄烏戰況 Day 4】 難逃核戰一途？ 普丁下令核武戰力就作戰位置
【俄烏戰況 Day 4】 難逃核戰一途？ 普丁下令核武戰力就作戰位置
英媒體：車臣共和國特種部隊援俄！恐活捉或殺害烏國官員
英媒體：車臣共和國特種部隊援俄！恐活捉或殺害烏國官員
台灣2/27新增60例新冠肺炎確診　+44境外移入、+16本土個案
台灣2/27新增60例新冠肺炎確診　+44境外移入、+16本土個案
【撤僑】滯烏33台灣人18名向西撤離 將入波蘭避難
【撤僑】滯烏33台灣人18名向西撤離 將入波蘭避難
北市突破性感染個案趴趴走！足跡佈萬芳醫院、信義區、公館、錢櫃等26處
北市突破性感染個案趴趴走！足跡佈萬芳醫院、信義區、公館、錢櫃等26處
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
【一呼百應】 烏克蘭戰事正酣財源吃緊 比特幣神秘捐款人豪擲新台幣8千萬！
【一呼百應】 烏克蘭戰事正酣財源吃緊 比特幣神秘捐款人豪擲新台幣8千萬！
26日6例本土確診者遍新北、宜蘭、桃園、台中 足跡一次看
26日6例本土確診者遍新北、宜蘭、桃園、台中 足跡一次看
【開戰快報】俄羅斯總統普丁宣布出兵烏克蘭! 聯合國秘書長要求「立刻停戰」 美國總統拜登強烈譴責
【開戰快報】俄羅斯總統普丁宣布出兵烏克蘭! 聯合國秘書長要求「立刻停戰」 美國總統拜登強烈譴責
【新北市櫻花盛開囉】10處近郊賞櫻景點報你知！228連假踩點別錯過
【新北市櫻花盛開囉】10處近郊賞櫻景點報你知！228連假踩點別錯過
"