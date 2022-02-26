【邊談邊打?】俄羅斯戰車開進烏國首都基輔　普丁宣稱願談判•呼籲烏克蘭軍方先推翻政府

圖為一名疑似在烏克蘭戰死的俄國軍人, 屍體被積雪覆蓋, 旁邊則有一輛遭摧毀的火箭發射車。烏克蘭國防部25日表示，俄羅斯出兵以來, 至少已有... 圖為一名疑似在烏克蘭戰死的俄國軍人, 屍體被積雪覆蓋, 旁邊則有一輛遭摧毀的火箭發射車。烏克蘭國防部25日表示，俄羅斯出兵以來, 至少已有逾千名軍人陣亡。美聯社

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）俄羅斯大軍及戰車25日攻進烏克蘭首都基輔，距離國會大樓僅約10公里遠，但隨後情況似乎出現轉機，俄國方面已表示，願意與烏方展開談判。

中國國家主席習近平25日下午致電俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。據中國官媒報導，普丁表示，俄方願意同烏方展開高級別談判；習近平也表示，支持俄方與烏方透過談判解決問題。

俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）25日雖表示，總統普丁準備派代表團前往白俄羅斯首都明斯克（Minsk），與烏克蘭進行談判。不過普丁25日卻呼籲烏克蘭軍方，推翻政治領導階層，自行接掌政權，還稱這樣比較容易與俄國方面達成協議。

普丁25日透過電視向烏克蘭軍方發表談話說：

事實上烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky) 本身是猶太人, 也是納粹德國當年迫害的對象。

而這也不是普丁第一次無的放矢、將烏克蘭政府比喻為納粹德國。目的只是要將俄羅斯的出兵行動正當化。

歐洲聯盟（EU）25日也強烈抨擊，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）正試圖摧毀烏克蘭，他的行徑才像第二次世界大戰期間的納粹。

英國媒體引述歐盟發言人史丹諾（Peter Stano）說，普丁嚷嚷說要將烏克蘭去納粹化，其實他自己的行徑才像納粹!

史丹諾指出，普丁基本上想要摧毀烏克蘭。他想要奪走烏克蘭的獨立地位，對烏克蘭人造成損害及痛苦。這絕對是不人道的行徑。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）25日在推特發文表示，他與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）會談時指出，首都基輔情況危急, 希望北約東歐會員國能夠迅速提供具體的協助。

美國資深官員表示, 俄軍出兵以來, 發動至少160次飛彈攻擊，包括短、中程彈道飛彈、巡弋飛彈及地對空飛彈，伴隨數十架次的軍機空襲。

烏克蘭國防部25日表示，俄羅斯至少已有逾1000名軍人陣亡。聯合國人權辦公室發言人發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）則指出，在烏克蘭至少127名平民傷亡，其中包括25死、102傷。

美國國防部24日宣布增派7000名美軍到歐洲，「他們將派駐德國，以讓北大西洋公約組織（NATO）盟邦安心，並遏阻俄羅斯侵略，準備好支援區域各項需求」。五角大廈官員說，他們預計近日啟程。

中央社報導, 美國本月2日宣布派出2000名部隊人員到歐洲，11日宣布增派3000人，如今又加派7000人後，從美國派往歐洲的士兵人數增到1萬2000人。

然而美國總統拜登24日卻重申，華府派兵是為了捍衛北約盟邦，但不會派美軍到烏克蘭出戰俄羅斯。因為烏克蘭不是北約會員國。