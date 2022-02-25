【健保】部分負擔、投保上限調高 擬廢停保制

健保會25日開會討論就醫3大部分負擔調漲、調高健保投保金額上限以及廢除旅外國人停保制。 健保會25日開會討論就醫3大部分負擔調漲、調高健保投保金額上限以及廢除旅外國人停保制。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）衛福部社保司長商東福今（25）日表示，預估於今年上半年調漲健保部分負擔，提高投保金額上限至新台幣21萬9500元，至於近日沸沸揚揚的旅外國人停復保公平性議題，將推動修法廢除停保制度。

中央社報導，為改善健保財務狀況，衛生福利部全民健康保險會今日開會討論5大措施，其中廢除旅外國人停保制、調高健保投保金額上限2案，獲多數委員支持；健保藥品、檢驗檢查、急診等3大部分負擔調整案，因委員未達成共識，將由衛福部拍版。

衛福部社會保險司長商東福晚間接受電訪指出，有關旅外國人停復保，目前民眾若計畫出國6月以上可申請停保，期間無需繳納健保費，據統計，民國108年共有16萬人辦理停保，其中約9萬人回國復保後又再次辦理停保，這當中約2/3有就醫紀錄，儘管保費收入與醫療費用差不多打平，仍遭詬病。

商東福指出，為確保就醫公平性，衛福部擬廢除停保制，所有具國籍和戶籍的民眾皆須按月繳納保費，若在海外緊急就醫，回台後可申請核退，直到旅外超過兩年遭除籍才自動退保。

至於投保金額上限，因近年基本工資逐步調整多達11次，但健保投保上限卻12年來未曾調整。委員大多支持調高投保金額上限可回應目前貧富差距日益擴大的狀況。

商東福說，目前投保金額上限為18萬2000元，未來打算再往上增加5級至21萬9500元，預估含眷屬將有13萬人受影響，每人每月增加116元至1939元保費支出，但其中有11.3萬人每月只增加116元至581元支出。

商東福表示，健保3大部分負擔調整、提高投保上限僅須修改施行細則，會依流程進行預告、公告等程序，力拚7月前實施；旅外國人廢除停保制則須走立法院相關程序，時間較難掌握，但會儘快推動。