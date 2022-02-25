鰻苗捕撈期將於2月28日結束　新北籲漁民遵守禁漁期讓資源永續

鰻苗捕撈期將於2月28日結束，新北市政府漁業處呼籲漁民遵守每年3月1日至10月31日禁止捕撈鰻苗之規定，讓鰻魚資源得永續利用。

落實鰻苗捕撈漁期管制規定，共同維護資源永續

鰻魚是降海洄游魚類，研究指出成熟的鰻會離開原棲息的河域，花費半年左右時間，游至馬里亞納群島西方海域附近繁殖產卵，完成繁殖之後便死亡，而孵化出來呈柳葉狀的鰻苗則從產卵場，隨著北赤道洋流及黑潮等海流，歷經4至6個月漂流到東亞沿岸後變態為玻璃鰻，進入淡水河等河口域生長。每年10月起至翌年4月底捕撈鰻苗是台灣傳統漁作產業之一，也是許多漁民維持生計的重要經濟來源。

行政院農業委員會業於107年公告實施「鰻苗捕撈漁期管制規定」，其中規定自108年起每年3月1日至10月31日期間，禁止於距岸3浬內海域、潮間帶及河口水域以任何方式捕撈鰻苗，避免過度捕撈，以維護鰻苗資源。

鰻魚養殖是我國長久以來的傳統產業，目前養殖所需的鰻苗仍然需要依賴天然苗，因此中央仍開放特定時間讓漁民採捕鰻苗，現鰻苗捕撈期即將結束，新北市漁業處呼籲漁民遵守「鰻苗捕撈漁期管制規定」相關規定，勿於禁捕期捕撈鰻苗，讓部分鰻苗得以溯河成長，維持資源永續利用。

漁業處表示，「鰻魚苗」漁汛期適逢冬季並跨越年度，部分漁民藉由捕撈鰻苗賺取「年終獎金」，是漁民收入來源之一，但為利鰻魚資源量的補充，依現行中央法規，一年之中有8個月是禁止捕撈的，有限制的採捕讓漁業資源得以永續利用，產業得以持續發展。