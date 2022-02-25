Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

中華電信MOD、Hami Video　多視角轉播KKBOX音樂風雲榜

知名樂團告五人 登台秀5G展演視聽新體驗

  301
By 台灣英文新聞
2022/02/25 19:04
中華電信MOD、Hami Video　多視角轉播KKBOX音樂風雲榜

華語樂壇年度盛事「第17屆KKBOX音樂風雲榜」，將於明(26)日晚間19:00在台北流行音樂中心隆重登場，中華電信身為風雲榜獨家電信合作夥伴，除了將提供MOD及Hami Video多視角轉播註2，新生代創作樂團也是中華電信5G應用服務社群大使的「告五人」，也將登台大秀5G創新展演應用，樂迷們想一揭謎底，請準時鎖定MOD 、Hami Video多視角直播，感受5G展演新魅力。

中華電信MOD、Hami Video本次將以多視角方式直播第17屆KKBOX音樂風雲榜，除「轉播畫面」主視角之外，提供客戶可自由切換「特寫畫面」、「重點畫面」及「後台聯訪」等四組畫面，豐富的觀賞角度讓粉絲緊緊抓住偶像演出的每個精采瞬間，提供真實又靈活的視覺衝擊！

中華電信也在台北流行音樂中心週邊設置產品體驗攤位，讓樂迷在欣賞勁歌熱舞的同時，一起體驗KKBOX無損音質的純淨聆聽感受、中華電信獨家的全新來電「影音鈴聲秀」服務、Hami Video熱門4K戲劇及韓國The Show多視角等創新內容；現場還將展示5G智慧運動科技「AR動滋動x Uniigym」服務，帶您透過手機打造專屬自己的健身房。

中華電信蟬聯Speedtest 2021下半年「5G網速第一名」和最新認證「行動網路最快」兩項殊榮，以及Opensignal全台「5G下載」、「5G上傳網速」、「5G影音體驗」、「5G遊戲體驗」及「5G語音應用程式體驗」5項冠軍肯定，享受最精采及順暢的5G娛樂饗宴，盡在中華電信！

更新時間 : 2022-02-28 05:55 GMT+08:00

最受歡迎

【俄烏戰況 Day 4】 難逃核戰一途？ 普丁下令核武戰力就作戰位置
【俄烏戰況 Day 4】 難逃核戰一途？ 普丁下令核武戰力就作戰位置
英媒體：車臣共和國特種部隊援俄！恐活捉或殺害烏國官員
英媒體：車臣共和國特種部隊援俄！恐活捉或殺害烏國官員
台灣2/27新增60例新冠肺炎確診　+44境外移入、+16本土個案
台灣2/27新增60例新冠肺炎確診　+44境外移入、+16本土個案
【撤僑】滯烏33台灣人18名向西撤離 將入波蘭避難
【撤僑】滯烏33台灣人18名向西撤離 將入波蘭避難
北市突破性感染個案趴趴走！足跡佈萬芳醫院、信義區、公館、錢櫃等26處
北市突破性感染個案趴趴走！足跡佈萬芳醫院、信義區、公館、錢櫃等26處
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
【一呼百應】 烏克蘭戰事正酣財源吃緊 比特幣神秘捐款人豪擲新台幣8千萬！
【一呼百應】 烏克蘭戰事正酣財源吃緊 比特幣神秘捐款人豪擲新台幣8千萬！
26日6例本土確診者遍新北、宜蘭、桃園、台中 足跡一次看
26日6例本土確診者遍新北、宜蘭、桃園、台中 足跡一次看
【開戰快報】俄羅斯總統普丁宣布出兵烏克蘭! 聯合國秘書長要求「立刻停戰」 美國總統拜登強烈譴責
【開戰快報】俄羅斯總統普丁宣布出兵烏克蘭! 聯合國秘書長要求「立刻停戰」 美國總統拜登強烈譴責
【新北市櫻花盛開囉】10處近郊賞櫻景點報你知！228連假踩點別錯過
【新北市櫻花盛開囉】10處近郊賞櫻景點報你知！228連假踩點別錯過
"