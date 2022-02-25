中華電信MOD、Hami Video　多視角轉播KKBOX音樂風雲榜

華語樂壇年度盛事「第17屆KKBOX音樂風雲榜」，將於明(26)日晚間19:00在台北流行音樂中心隆重登場，中華電信身為風雲榜獨家電信合作夥伴，除了將提供MOD及Hami Video多視角轉播註2，新生代創作樂團也是中華電信5G應用服務社群大使的「告五人」，也將登台大秀5G創新展演應用，樂迷們想一揭謎底，請準時鎖定MOD 、Hami Video多視角直播，感受5G展演新魅力。

中華電信MOD、Hami Video本次將以多視角方式直播第17屆KKBOX音樂風雲榜，除「轉播畫面」主視角之外，提供客戶可自由切換「特寫畫面」、「重點畫面」及「後台聯訪」等四組畫面，豐富的觀賞角度讓粉絲緊緊抓住偶像演出的每個精采瞬間，提供真實又靈活的視覺衝擊！

中華電信也在台北流行音樂中心週邊設置產品體驗攤位，讓樂迷在欣賞勁歌熱舞的同時，一起體驗KKBOX無損音質的純淨聆聽感受、中華電信獨家的全新來電「影音鈴聲秀」服務、Hami Video熱門4K戲劇及韓國The Show多視角等創新內容；現場還將展示5G智慧運動科技「AR動滋動x Uniigym」服務，帶您透過手機打造專屬自己的健身房。

中華電信蟬聯Speedtest 2021下半年「5G網速第一名」和最新認證「行動網路最快」兩項殊榮，以及Opensignal全台「5G下載」、「5G上傳網速」、「5G影音體驗」、「5G遊戲體驗」及「5G語音應用程式體驗」5項冠軍肯定，享受最精采及順暢的5G娛樂饗宴，盡在中華電信！