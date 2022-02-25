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俄聲稱沒有攻擊民間目標？烏克蘭打臉：33處民間地點遭轟炸

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今（25日）指控，俄羅斯侵略部隊已將平民地區當做攻擊目標，且俄國的作戰行動不分地區。

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By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/25 18:56
俄羅斯清晨對基輔發動火箭攻擊，基輔一棟民宅被飛行物擊中起火。（圖/facebook.com/mvs.gov.ua）

俄羅斯清晨對基輔發動火箭攻擊，基輔一棟民宅被飛行物擊中起火。（圖/facebook.com/mvs.gov.ua）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）烏克蘭內政部指出，俄國聲稱他們沒有攻擊民間目標，然而烏國內部卻有33個民間地點在過去24小時內被轟炸，平民生命安全受到嚴重威脅，基輔一棟民宅更被飛行物擊中起火。

根據外媒，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今（25日）指控，俄羅斯侵略部隊已將平民地區當做攻擊目標，根本不是他們聲稱的「不會攻撃平民目標」，澤倫斯基痛批，這是他們的謊言，實際上，俄國的作戰行動不分地區。

中央社報導，烏克蘭內政部官員也指出：「俄國聲稱他們沒有攻擊民間目標，但在過去24小時期間，有33個民間地點遭受攻擊。」

不只如此，根據路透社，烏克蘭內政部顧問赫拉先科（Anton Herashchenko）稍早表示，烏克蘭部隊今天清晨擊落一架飛越基輔上空的敵機，這架飛機之後墜落撞毀地面一棟9層樓民宅，導致這棟建築起火燃燒，畫面怵目驚心，而烏國平民的生命明顯受到威脅。

澤倫斯基發表影音談話時也表示，烏克蘭部隊將盡一切努力保護人民，他說「烏克蘭防空裝備正在守護我們的天空，烏克蘭人民展現出了勇氣」。他也鼓勵民眾展現團結，同時協助長者尋找避難地點並「獲取真實的資訊」。

另一方面，根據最新訊息，俄國國防部今稱，俄軍已攻占烏克蘭位於黑海的蛇島（Snake Island，或稱 Zmiinyi Island），當地有82名軍人投降，澤倫斯基也證實，原本駐守在當地的13名烏克蘭士兵已不幸陣亡。

俄聲稱沒有攻擊民間目標？烏克蘭打臉：33處民間地點遭轟炸

烏克蘭位於黑海的蛇島（Snake Island，或稱 Zmiinyi Island）相對位置圖。（圖/截圖自Google maps）
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