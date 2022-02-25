汐止阿嬤廢棄物堆積如山 社工攜手福德關懷協會和里長清出3輛車

一位家住汐止忠孝里的阿嬤，原從事資源回收，長年囤積的習慣，以致屋內幾無空間，阿嬤後來臥病在床，新北市七星社福中心社工除協助申請相關福利外，連結外部資源，媒合當地新北市福德關懷協會，加上里長的協助，動員8位志工協助清理，共清運出3輛垃圾車，阿嬤相當感恩，清理出的房間，終於能讓就讀國小的孫女讀書使用。

七星社福中心主任周培仙表示，阿嬤因長年從事資源回收，必須彎腰撿拾、搬運綑綁，以致身體有些羸弱，雙腳無力，加以跌倒受傷，長期臥床導致壓瘡，社工除協助申請第七類身障證明，和中低收入戶身分，讓阿嬤每月領有身障生活補助5,065元，並連結氣墊床及電動床等資源使用，另慈濟基金會與教會也會不定期關懷，提供尿布與營養品等。

周培仙說，阿嬤因為先生和長子均已往生，僅靠二兒子打零工，在未生病前，二兒子偶而會一起從事資源回收，但自阿嬤生病後，要照顧阿嬤還有小孩，無法再外出撿拾或變賣，以致屋內資收物幾乎變成廢棄物，因此特別商請新北市福德關懷協會動員志工，一起幫忙清運整理。

新北市福德關懷協會理事長黃鏡堂表示，他從事大樓清潔工作，7年前在多位志同好友的號召下，成立協會，目前有122位會員，平時以會費來從事急難救助，也會募集物資，配合社福中心，來幫助案家。

黃鏡堂說，阿嬤屋內的廢棄物堆積如山，連走進去都很困難，不僅有股難聞的味道，清運中還發現有老鼠、蟑螂流竄，8位志工花了半天的時間，共清理出3部垃圾車，幸好忠孝里長丁彥伶提供大型垃圾袋，並協調環保局清運。

丁彥伶里長表示，阿嬤處境令人同情，因此里辦每周一到五都會提供午餐便當供阿嬤一家使用，過年期間也有轉贈市府的平安袋等物資。阿嬤住處原來也沒有申裝自來水，由鄰居協助供水沐浴，所幸在去年6月間，由七星社福中心社工與孫女就讀的學校社工，共同連結外部資源協助裝設完成。