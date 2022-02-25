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臺灣證交所：本週發行量加權股價指數跌幅約3.18%

By 台灣英文新聞
2022/02/25 18:42
臺灣證交所：本週發行量加權股價指數跌幅約3.18%

根據臺灣證券交易所統計，111年2月25日發行量加權股價指數收盤為17,652.18點，較上週(111年2月18日)的18,232.35點下跌580.17點，跌幅約為3.18%，台灣50指數收盤為13,854.32點，較上週的14,388.17點下跌533.85點，跌幅約為3.71%，寶島股價指數收盤為20,097.21點，較上週的20,751.97點下跌654.76點，跌幅約為3.16%。產業別指數方面，漲幅以鋼鐵類指數上漲1.68%為最大，跌幅以半導體類指數下跌4.77%為最大，未含金融類指數下跌503.34點，跌幅約為3.19%，未含電子類指數下跌392.36點，跌幅約為1.92%，未含金融電子類指數下跌239.20點，跌幅約為1.41%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆7,481.75億元，全體上市股票成交金額為1兆6,510.82億元，股票成交量週轉率為3.33%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類4,924.79億元，占全體上市股票交易金額29.83%

第二名，航運類4,555.12億元，占全體上市股票交易金額27.59%

第三名，電子零組件類1,453.05億元，占全體上市股票交易金額8.80%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，航運類23.79%

第二名，觀光類7.26%

第三名，化學工業類5.63%

累計今年年初開盤迄今共33個交易日，集中市場總成交金額為9兆8,910.15億元，市場日平均成交金額為2,997.28億元，股票成交量週轉率為18.42%，股票日平均成交量週轉率為0.56%。

2022年2月25日全體上市公司市場總值為新台幣54兆7,426.77億元，較上週(2022年2月18日)市值56兆5,262.56億元減少1兆7,835.79億元，減幅約為3.16﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)

更新時間 : 2022-02-28 05:55 GMT+08:00

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