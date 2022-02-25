新鮮玉女小番茄與草莓 大苑子冬季雙嬌正著時　二二八連假「跟著邱老闆一起喝」當季鮮果！

近日天氣預報，二二八連假三天會有好天氣！你準備好要做什麼了嗎？不妨跟著大苑子一起吃當季水果—玉女小番茄！喝新鮮草莓製作成的莓好系列飲品吧！連假三天，正逢玉女小番茄的盛產季節，這樣的新鮮滋味最適合在連假期間，和親朋好友分享了！不僅如此，2/26至2/28連續假期三天，只要參與「跟著邱老闆一起喝」的APP活動，連續三天跟喝莓好系列等指定品項，就可以獲得神仙奶茶買一送一的專屬優惠券！

大苑子的玉女小番茄產季每年2至3月是盛產季節！以溫室栽培，產自彰化、嘉義的玉女小番茄，香甜可口、果肉細緻，吃過的顧客回頭率高，每每一口接一口、讚不絕口。2022年顧客同樣瘋狂敲碗，現在終於等到了！目前好吃的玉女小番茄已在全台大苑子門市限店開賣！大苑子的玉女番茄每批皆經過農藥檢驗合格，鮮紅欲滴又可口，非常適合大小朋友一起食用！

另外大湖新鮮草莓來到盛產期，為了讓更多顧客可以和大苑子一起品嘗新鮮草莓的滋味，「跟著邱老闆一起喝」APP活動將於2/26-2/28推出草莓、柳橙等冬季熱門限定商品，連續三日跟喝就可以在活動完成後獲得神仙奶茶買一送一專屬優惠券唷！活動方式可至大苑子APP優惠專區裡的活動優惠訊息，領取2/26-2/28當日限定品項的優惠券，並於當天完成購買，除此之外，已有跟喝品項商品券者，也可在當日使用活動限定品項商品券，完成跟喝！