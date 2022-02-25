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【俄烏戰爭】美國情報官員估基輔將於2日內被攻陷

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By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/25 20:19
遭導彈攻擊的烏克蘭首都基輔（圖／美聯社）

遭導彈攻擊的烏克蘭首都基輔（圖／美聯社）

更新時間：2022-02-25 20:19

CNN》報導，據兩名悉知最新情報的消息人士透露，美國情報官員擔憂烏克蘭首都基輔可能於數日內落入俄國手中。

消息人士表示，美國在入侵行動前推估，基輔將於進攻後１至4日內被攻陷，目前預估期限並未改變，而入侵行動已進入第2日。

美方資深官員24日晚間向國會報告，俄國軍隊已移動到離基輔約32公里處，25日下午，烏國國防部已證實，俄國軍隊已推進至距離基輔市中心議會以北9公里處，

消息人士表示，官員認為烏國軍隊表現出並俄國預期更頑強地抵抗，但他們拒絕在國會報告中透露對於基輔是否會淪陷的看法。

更新時間：2022-02-25 19:53

一段推特上的影像顯示，一枚導彈毫無預警的墜落在基輔西北部布恰（Bucha）的住宅區，儘管沒有爆炸造成人員傷亡，然而以高速嵌入馬路，殺傷力之大仍使人不寒而慄。

更新時間：2022-02-25 17:45

俄入侵基輔坦克橫行 烏國防部徵召志願者不論年齡

俄國軍隊入侵烏克蘭首都基輔，國防部25日下午再度發布推文，呼籲所有平民，無論年齡，加入軍隊抵禦外敵。

推文中指出，所有加入程序都被簡化，有志者只需攜帶護照與身分證號碼，沒有年齡限制。文中也指出，若報名有任何問題，只需參照該條官方貼文，可見事態緊急。

更新時間：2022-02-25 17:15

烏國防部證實俄入侵基輔 坦克當街攔車

烏克蘭國防部25日下午在推特上證實，俄羅斯軍隊已滲透到基輔市中心以北奧波隆（Obolon）的住宅區。當地民眾在推特上傳一段影片，紀錄兩輛疑為俄軍坦克車行經街頭，其中一輛更橫向停在圓環要道上，阻攔往來車輛。

發布時間：2022-02-25 16:59

快訊／ 烏克蘭國防部：俄國部隊入侵基輔

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導） 烏克蘭國防部25日下午在推特上證實，俄國軍隊進入烏國首都基輔。

烏克蘭國防部表示，敵人在基輔市中心議會以北約9公里的奧波隆區（Obolon），他們鼓勵當地居民製作汽油彈（Molotov Cocktail）進行反擊，同時也建議民眾尋求庇護，留在屋內。

BBC駐基輔記者稍早前已聽到槍聲，而現在已能聽到更響亮的爆炸聲。
俄烏衝突
基輔
入侵

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