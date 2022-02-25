沒打疫苗染疫死亡率高21倍！陳時中催打　接種1、2劑疫苗200元獎勵延至3月底

香港、新加坡統計，沒打疫苗者染疫死亡率是完整接種者的18倍至21.8倍，指揮中心宣布，將打1、2劑疫苗的200元獎勵延長至3月底。(示意圖... 香港、新加坡統計，沒打疫苗者染疫死亡率是完整接種者的18倍至21.8倍，指揮中心宣布，將打1、2劑疫苗的200元獎勵延長至3月底。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）指揮中心指揮官陳時中今（25）日引用香港、新加坡統計，沒打疫苗者染疫死亡率是完整接種者的18倍至21.8倍，因應Omicron新型變異株仍具威脅，宣布將打1、2劑疫苗的200元獎勵延長至3月底，籲儘速完成基礎劑接種。

自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，兩年多過去了，全球疫情持續蔓延，近來鄰近國家香港、新加坡死亡人數也持續攀升，但據統計，有沒有接種疫苗，死亡率差異天差地遠。

指揮中心指揮官陳時中說，根據香港統計，完整接種疫苗者與沒有接種疫苗者的確診個案死亡率，差了18倍之多；新加坡統計結果也差不多，完整接種與未接種疫苗者，確診個案死亡率相差21.8倍，顯示接種疫苗對於預防死亡、重症很有幫助。

根據指揮中心統計，我國COVID-19疫苗接種率第1劑約82.8%，第2劑約76.6%，惟75歲以上長者第1劑接種率仍僅約75%，第2劑接種率僅約69%，亟需再積極提升。

陳時中強調，根據兩國分析，疫苗有打就有幫助，台灣即將邁向經濟防疫新模式之路，接種疫苗是決戰過程中非常重要的工具，未來也會持續蒐集其他國家接種疫苗相關數據，讓大家更明白打疫苗的好處。

因此為了鼓勵18歲以上尚未接種1、2劑COVID-19疫苗儘速踴躍前往接種，延長地方政府提供200元(含)以下衛教品之措施，期限至今年3月31日止，請民眾踴躍儘速前往接種，以獲得保護力。

同時，因長者及高風險族群感染後容易產生嚴重併發症、住院或死亡風險，這些族群若尚未接種1、2劑，於其身體狀況較穩定時，請家屬協助陪同至各地方政府衛生局安排或指定之合約醫療院所，儘速完成COVID-19疫苗基礎劑接種。

民眾可透過「COVID-19疫苗防治一網通」或地方政府衛生局公告，查詢鄰近合約醫療院所提供施打之疫苗廠牌及接種時間，就近前往接種。18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。





指揮中心提醒，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種COVID-19疫苗應與流感疫苗等其他疫苗間隔至少7天，亦請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件。

接種前若擔心接種疫苗後所產生之副作用，可先向醫師諮詢評估之後，選擇合適的疫苗接種。

如為接種第2劑COVID-19疫苗者，請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

疫苗接種後可能發生副作用，通常輕微，並於數天內消失，且隨年齡層增加而減少，這段期間請多加留意身體狀況，多喝水多休息，並請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。