【更新】烏克蘭137死316傷 總統死守基輔議員持AK-47衛國

更新時間：2022-02-25 17:31

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）俄國軍隊今（25）日下午入侵烏克蘭首都基輔，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）再度於臉書發表影片，譴責俄國軍隊無差別攻擊，並讚揚保衛國家之人的努力。澤倫斯基對奮起抵抗的士兵和平民的勇敢精神表示敬意，並烏呼籲所有能夠攜帶武器的公民，加入到保衛祖國的行列。

發布時間：2022-02-25 16:40

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）俄國24日對烏克蘭發動攻擊，步步逼近首都基輔，烏克蘭總統澤倫斯基今（25）日下午表示，已有逾450名烏克蘭人傷亡，並矢言死守首都基輔，抵抗到底，該國議員連線英媒表示，若烏國淪陷，將親持AK-47步槍保衛家園。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）25日下午在臉書發布影片表示，已有137名烏克蘭人在戰鬥中喪生，其中包括平民，另有316人受傷。

澤倫斯基表示，俄國將他列為頭號目標，其家人為次要目標，他們想透過摧毀國家元首來從政治上擊敗烏克蘭。但他與家人都將堅守在基輔。

澤倫斯基也證實，當地時間25日凌晨4點俄國隊對基輔進行多次導彈襲擊，目標涵蓋軍事與民生區域。

澤倫斯基呼籲西方國家不要僅只對俄國進行經濟制裁，也警告莫斯科，烏克蘭不會停止自衛，將會抵抗到底。

烏克蘭議員尤拉什（ Sviatoslav Yurash）台北時間今日下午接受BBC廣播四台訪問，他在節目中被問及，若烏國軍隊無法抵禦俄國的入侵，將作何打算，尤拉什表示，「我正看著我的AK-47步槍」。

「這是一次全面性的入侵，打算摧毀並接管烏克蘭，」尤拉什表示，並表示所有想要為國參戰的烏克蘭人都將有機會保衛國家。

「我們正在武裝民眾，他們將以各種方式向俄國人發起戰鬥。我們是擁有4000萬鎮口的國家，我們不會袖手旁觀，任由俄國跨過邊境為所欲為。我們將會傾盡所有以及來自世界的支持與之戰鬥。」