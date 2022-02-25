仍有人民反入侵？ 俄各大城市現反戰示威

（台灣英文新聞／ 李昱德 綜合外電報導）俄國總統普丁在宣布承認東部烏克蘭兩分離共和國主權後，昨（24）日正式派軍入侵烏克蘭，然而，普丁的行動在俄國國內也並非受到完全的支持，已有上千人上街反對開戰，並因此被當局逮捕。

綜合外電報導，昨日晚間，大批示威者高喊著「向戰爭說不」的口號，走上聖彼得堡最主要的幹道涅瓦大道（Nevsky Prospekt），抗議普丁對烏克蘭進行「特殊軍事行動」的決定，抗議者大部分的組成是年輕人，且因為擔心受到當局報復，幾乎都拒絕向採訪的記者透露其真實姓名。

除了聖彼得堡，俄國全國的大都市其實都爆發了零星的抗議，來自聖彼得堡、拉贊（Ryazan）、薩馬拉（Samara）甚至是首都莫斯科的數百名民選官員甚至聯名寫了一封公開信給自己城市的「市民」，對中央政府的「侵略行徑」進行了譴責，呼籲民眾不要保持沈默。

一名女性受訪者指出，戰爭開始時他們與全世界一樣驚訝，除了害怕以外，即使可能不會有任何的區別，他們仍決定做他們唯一能做的事情，就是上街表達對戰爭的不滿，而另一名年輕的男性受訪者則告訴《半島電視台》，對他而言，上街反對戰爭並不是一件令人害怕的事，烏克蘭人需面對的武力才是真正的恐懼。

面對僅僅幾百、幾千的抗議人潮，各城市當局甚至出動了用於鎮暴、反恐且身著全套護甲的特別用途機動單位（OMON）嚴陣以待，不時可以看見警察進入群眾中，隨機將幾名示威者押上巴士帶離現場，儘管如此，人潮還是一度有所增加，隨後在警方的壓力下逐漸散往其他地區重組。

現場的記者指出，唯一值得慶幸的，是這些特警雖然有裝備警棍，並沒有出現毆打示威者的情形，而是直接將有反抗的示威者架走。

也有部分俄國人受訪時表達了支持普丁的立場，認為俄國僅僅是奪回自己被迫放棄的一切，且得力於國內豐富的資源，國外的制裁可能很難起到效果。