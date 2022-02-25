台灣和烏克蘭處境差距大！專家：地緣戰略、國際經貿角色難比擬

中華亞太菁英交流協會25日舉辦「從烏克蘭危機看全球及台海情勢」座談會。（圖/中央社） 中華亞太菁英交流協會25日舉辦「從烏克蘭危機看全球及台海情勢」座談會。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）台灣不是下一個烏克蘭！中華亞太菁英交流協會今（25日）集結專家學者，從地理環境、地緣戰略、國際經貿的角度分析，強調台灣與烏克蘭在各方面角色上不同，情況難以比擬。

中華亞太菁英交流協會25日舉辦「從烏克蘭危機看全球及台海情勢」座談會，邀請國防戰略專家、東亞學系教授，以及兩岸政策研究員等，說明在地理位置與地緣戰略上，台灣具備第一島鏈重要位置，與烏克蘭不同，國際經貿上則因半導體產業占據全球供應鏈關鍵地位，也和和烏克蘭處境難類比，強調「今日烏克蘭，明天台灣」的說法是謬論。

根據國防安全研究院國防戰略與資源所長蘇紫雲，烏克蘭與俄羅斯兩國領土緊臨，透過陸戰可輕易跨越國界，而台灣與中國則橫跨台灣海峽，日本運輸石油、天然氣都要經過台灣附近海域，因此以戰略位置來看，台灣與周邊國家有共同生命線。

在經貿條件上，烏克蘭主要是農業、傳統工業，台灣半導體產業則是掌握了全球供應鏈關鍵地位，和烏克蘭大不相同。

國立台灣師範大學政治學研究所東亞學系教授范世平也表示，台灣和烏克蘭處境差別很大。從對美國的利益而言，烏克蘭沒有類似台灣關係法等策略；台灣若被中國佔領，就等於美國失守第一島鏈，關島、夏威夷成為首要威脅，甚至會威脅到美國本土。

此外，范世平強調，光是烏克蘭戰爭就使全球股市狂跌，更何況是影響全球經濟的台灣半導體產業，因此中國對台灣動武的話，不止是股市，恐怕會有更大的災難。

范世平表示，台灣問題已經國際化，大國首相如澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、英國首相強生（Boris Johnson）都在俄烏衝突中提到台灣，加上烏克蘭軍事工業發展停滯、過於依賴美國和北約承諾且對國防輕忽，被侵略是溫水煮青蛙的結果，對比台灣全民上下長期關注國防議題，憂患意識更強。

兩岸政策協會研究員吳瑟致則說，俄羅斯對於烏克蘭的野心，和中國對台灣的不同。俄羅斯是期望透過軍事行動改變烏克蘭內部政權，形塑親俄政權；中國對於台灣目的則是全面統治，因此「今日烏克蘭，明天台灣」的說法是謬論。