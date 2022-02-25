【2/25台灣本土+3　死亡+1】台北、新北各增1例新案　感染源待釐清

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（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增68例COVID-19確定病例，分別為3例本土個案及65例境外移入(21例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增1例死亡。



指揮中心表示，今日新增本土個案為2例男性、1例女性，年齡介於30多歲至60多歲。

指揮中心指揮官陳時中說明，案20396、20397為一對父子，兩人皆完整接種AZ疫苗，另個別接種莫德納或BNT加強劑。

案20396的韓國籍妻子於2月12日入境，並選用春節檢疫專案C方案，20日採檢陰性後回家居住，為了符合1人1室檢疫規定，案20396從台北搬去新北板橋與父母暫住，其妻於22日採檢陽性，案20396因出現疑似症狀就醫採檢確診，於24日遭匡列的同住父親案20397也確診，母親目前陰性。

陳時中表示，雖然案20396的妻子為境外移入個案，但在入境後兩人並沒有任何接觸，因此案20396、20397感染源待疫調釐清中。

至於另一名新增確診為境外移入案20089（自美國入境）的姊姊（案20395），案20089於2月10日從美國入境，採7+7檢疫方案，2月17日採檢陰性後，18日回到宜蘭家中繼續居家檢疫，隔天因探病需求採檢確診。

由於案20395曾幫檢疫中的案20089送餐，衛生單位已匡列其同住家人，目前採檢陰性，由於個案確診前在2月21、22日曾前往公司上班，正匡列同職場人員中。





指揮中心說明，今日新增境外移入個案為30例男性、33例女性、2例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國及印尼(各8例)、菲律賓(6例)、印度及越南(各4例)、香港(3例)、馬來西亞(2例)、加拿大、巴基斯坦、阿根廷、德國、馬爾他、衣索比亞、宏都拉斯、比利時、蒙古、法國、巴西、帛琉及英國(各1例)移入；另17例調查中。入境日介於今(2022)年1月13日至2月24日。



指揮中心表示，今日新增1例死亡個案(案18815)，為60多歲本國籍男性，具慢性病史，為今年1月30日公布之菲律賓境外移入個案，1月28日入境時因身體不適直接送醫，個案具呼吸困難、咳嗽、全身倦怠等症狀，診斷為肺炎，同日採檢確診並安排住院隔離治療，未解除隔離，於2月23日死亡。



指揮中心統計，截至目前國內累計20,304例確診，分別為4,846例境外移入，15,404例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。