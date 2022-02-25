今日烏克蘭　明日台灣？邱國正：不能相提並論　但國家要靠自己來防衛

網路流傳「今日烏克蘭，明日台灣」論調，國防部長邱國正表示，不能完全相提並論，但國家要靠自己來防衛。 網路流傳「今日烏克蘭，明日台灣」論調，國防部長邱國正表示，不能完全相提並論，但國家要靠自己來防衛。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）俄羅斯對烏克蘭展開軍事行動，網路流傳「今日烏克蘭，明日台灣」論調，國防部長邱國正表示，已成立專案小組關注俄烏局勢，但烏克蘭地緣與台灣不同，不能完全相提並論，但國家要靠自己來防衛。

立法院第10屆第5會期今（25）日開議，邀請行政院長蘇貞昌提出施政方針及施政報告並備質詢。邱國正在會前接受媒體訪問，談及烏克蘭及俄羅斯局勢議題。

中央社引述邱國正說法，這幾天烏克蘭及俄羅斯局勢成為焦點，很多學者專家都有論述和比照，都有相關的立論基礎；國防部已成立專案小組，會參考相關意見，但不會評論和參與討論。

邱國正表示，國軍更注意到，對岸會因俄羅斯及烏克蘭之間問題產生連動，國防部會密切注意；國軍在任何狀況下，都以戰訓為本務，而國外發生的事情，他山之石可以攻錯。

媒體詢問，國防部是否下令，部隊正副主官不能同時離營。

邱國正表示，國軍除了維持戰訓本務，也要求正副主官不要同時離營，其實包含過年期間同樣有這樣要求，以便防範任何突發事件，能隨時應變各種情況。

對於「今日烏克蘭，明日台灣」說法，邱國正表示，烏克蘭和台灣畢竟還是有一點差異，不管是地緣、地理環境有不同的地方，不能完全相提並論，但有個結論可以參考，「自己的國家要靠我們自己來防衛」。