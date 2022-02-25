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〈時評〉以香港、南韓疫情為戒 台灣鬆綁不宜躁進

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By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2022/02/25 11:30
香港患者在醫院外等待治療（圖／AP）

香港患者在醫院外等待治療（圖／AP）

為了振興經濟，並且與病毒共存，各國紛紛鬆綁防疫規定，台灣也有類似呼聲。不過，以韓國和香港的疫情擴散程度來說，速度和人數都屢創新高，直接衝擊醫療體系，台灣為避免醫療防線崩潰，鬆綁防疫規定宜緩不宜急。

澳洲從今年2月21日開始，已完整接種新冠疫苗者入境不需隔離，等於重啟國門，展開雙手歡迎觀光客到訪；臨近的紐西蘭也宣布，從3月中開始，預計要解除疫苗強制令、社交距離等防疫措施。

英國同樣是從21日起，允許民眾即使確診，也不需要再被隔離，可以和其他人一樣，搭乘大眾交通工具、上街購物；以色列則宣布從3月1日開始，未接種疫苗旅客一樣能夠入境，只要接受PCR檢測即可。

距離台灣最近的日本，首相岸田文雄日前親自舉行記者會，宣布下月起放寬非觀光客的外國人入境管制，只要已完成三劑疫苗接種的人，居檢期可從7天縮短至3天，而PCR篩檢陰性即可解除居檢，至於接種三劑疫苗且從非屬Omicron變異株流行地區入境的人，可以直接免隔離。

由於全球各地陸續解除防疫規定，國內也有同樣的聲浪，尤其這一波疫情逐步獲得控制，但若是觀察香港和南韓的例子，恐怕要仔細評估開放的時間點和速度。

以香港為例，截至2月23日，光是當天通報新增確診8,674例，這波疫情以來，每天都有幾千人確診，累計已有超過300間醫療照護機構出現確診個案。以當地最大的公立醫院伊利沙伯醫院來說，每位醫護人員平均需照顧60至90名病患，更一直傳出醫護交叉染疫的情況，而且仍有上萬名患者只能在家等待，無法就醫，就算到了醫院，也可能只能在露天空地隔離，香港整個醫療體系已經崩潰。

再看看南韓，23日通報增17萬起的確診病例，比前一天增加7萬多人，由於Omicron病毒株傳播速度驚人，導致病患人數倍數成長，南韓醫療體系已經無法負荷，政府直接宣布輕症患者改為居家隔離監測，醫院的病房將留給重症患者。

由於各國都在開放邊境，許多國家頻頻向我外交部反應，希望開放能對等公平，民進黨政府確實承受不小壓力，更一直朝開放的方向在規劃。雖然Omicron死亡率低，但若每天有成千上萬人確診，勢必直接衝擊台灣醫療和防疫體系，因此，必須納入醫療能量的考量，謹慎規畫開放的時程和速度，避免排擠到國內既有醫療資源，才不會讓情況一發不可收拾。

更新時間 : 2022-02-28 08:10 GMT+08:00

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