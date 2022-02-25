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白宮制裁俄羅斯侵烏　斷俄金流、管制尖端科技輸俄

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By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/25 11:12
美國總統拜登對俄國親烏發表談話（圖／AP）

美國總統拜登對俄國親烏發表談話（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）為了制裁俄羅斯入侵烏克蘭，美國白宮24日發布聲明，要讓俄國付出慘痛代價，孤立於金融交易體系之外，也無法取得尖端科技，內涵如下：

金融制裁：

斷絕俄國國營聯邦儲蓄銀行（Sberbank）及其25個分行與美國金融體系的往來，使其無法透過美元交易。Sberbank是俄國最大銀行，握有該國銀行體系1/3的資產，與全球緊密連結。全面凍結俄國第二大銀行外貿銀行（VTB Bank）與其20個分行在美國的資產。

類似制裁也適用另三間主要銀行與其34個分行，包括Bank Otkritie、 Sovcombank OJSC，與 Novikombank，並禁止美企與個人與這些銀行有業務活動。此外，禁止俄國13家主要企業在美國市場籌資。這些企業擁有近1.4兆美元資產，是克里姆林宮的主要金源。

擴大對俄羅斯菁英份子與其家族的制裁：

列入黑名單的人士，添上了徇私牟利的掌權者、為俄國侵烏出錢出力的金融巨擘，凍結其美國資產，使其無法透過美國金融系統交易，亦不得入境美國。鑒於白俄羅斯為虎作倀，24名人士與實體亦遭制裁。

打擊俄國軍方：
對俄國「軍事最終用戶」（指最終使用者為軍方）管制出口，外商若使用美國技術與設備，亦須配合相關管制。

阻止俄國輸入特定技術

俄國陸海空軍力都將無法取得尖端科技，外國製造的美國敏感技術亦同，類別涵蓋半導體、通訊、加密、雷射、導航、感測、航空電子、海事科技等。
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