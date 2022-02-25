自由之家：台灣自由度亞洲第2　但全球民主連16年衰退　中國帶頭擴張威權

人權組織「自由之家」公布2022年全球自由報告，台灣在亞洲排名第二。(示意圖/pixabay) 人權組織「自由之家」公布2022年全球自由報告，台灣在亞洲排名第二。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／國際組 綜合整理報導）人權組織「自由之家」24日公布2022年全球自由報告，全球民主雖連16年衰退，台灣仍獲得94分高分，與去年持平，在亞洲的排名僅次於日本。報告中還點出，全球民主衰退原因則是中國帶頭擴張威權。

報告針對全球210個國家和地區進行評鑑，依當地人民獲得政治權利和公民自由的狀況作為評比指標。

中央社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）24日對烏克蘭發動特殊軍事行動，威權勢力崛起。自由之家（Freedom House）「2022年全球自由報告」也發出同樣警訊，示警全球民主連續16年衰退，威權越來越可能取代民主，成為國際上國家治理標準模式。

雖然全球民主前景堪憂，但根據報告，台灣今年仍獲得94分，與去年持平，包括在「政治權利」項目獲得38分（滿分40分），「公民自由」項目得到56分（滿分60分），持續被列為「自由」（Free）國家。

在全球方面，台灣與同樣拿到94分的冰島、愛沙尼亞、智利與德國，並列第17名；在亞洲則僅次於獲得96分的日本，排名第2。

報告指出，過去一年，雖有25個國家的政治權利和民主自由取得進步，卻有60國遭遇民主衰落；自2006年全球民主開始惡化以來，「2021年是民主制度改善情況最嚴峻的一年」。

報告表示，截至今日，全球有38%人口住在「不自由」國家，比例為1997年以來之最；全球每10人中，只有2人生活在「自由」國度。

中國在今年報告中維持去年得分，「政治權利」拿到負2分，「公民自由」僅11分，總計9分，再度被列為「不自由」（Not free）國家。

至於遭中國強烈打壓的香港，今年則在「政治權利」獲得10分，「公民自由」拿下33分，總計43分，較去年的52分大幅降低9分，被列為「部分自由」（Partly free）。

報告指出，近年來，北京威權政權越來越具壓迫性，共產黨持續加強對人民生活、政府治理的全方面控制，破壞早期一系列適度法制改革。中共領導人習近平鞏固個人權力程度，是中國幾十年來首見；中國維權人士與律師雖持續站出來發聲，但付出不小個人代價。

此外，美國之音也引述報告中強調，中國、俄羅斯等威權國家在國際體系中獲取更大權力，自由國家的既定規範被挑戰和破壞，全球秩序逼近臨界點，如果民主捍衛者不攜手保障人民的自由，威權模式就會獲勝。

該報告的作者之一、自由之家研究部總監Amy Slipowitz對美國之音表示，全球民主衰退的一個主要原因就是獨裁者聯合起來攻擊民主規範和機制。烏克蘭危機也象徵權力平衡民主轉向專制，以及威權主義者如何大膽擴大政權、侵犯人權。

報導中提到，這份報告中特別點名，中國在推動威權模式的過程中發揮著帶頭作用，去年進一步過大禁言範圍，並運用經濟、科技，甚至是軍事威嚇手段施壓他國政府、國際機構和私營領域，推動中國偏愛的敘事體系，壓制國際社會對其侵犯民主和人權的批評

最後，自由之家在報告中也提出幾點建議，民主國家應該跨國鎮壓作鬥爭、有針對性的制裁人權迫害者和腐敗官員、將反對竊盜統治和國際腐敗作為優先事項，另外，也應針對於領導人規避任期制的國家縮減援助、審查用於侵犯人員的技術和產品出口，並保護自由開放的互聯網等等。