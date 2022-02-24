俄烏戰爭恐重創全球經濟 打亂市場、促升油價、加劇通膨

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄羅斯向烏克蘭開戰，震盪區域也震撼全世界，二國雖僅佔全球GDP的2%，但戰禍餘波恐對全球經濟與金融市場造成衝擊。

根據美聯社，俄國是全球第三大產油國、主要天然氣出口國，烏克蘭則是糧食重要產地。開戰意味各國央行勢必得採取緊縮政策，調升利率，遏止通膨，這恐使支出減少，加劇經濟衰退的風險。

歐洲仰賴能源進口，約四成天然氣來自俄國。現今高天然氣成本已讓家家戶戶苦不堪言，若此來源遭斷，暖氣與電力帳單勢必升高，只好縮減消費。在19個歐元國，通膨率已於1月飆高至5.1%，創1997年有紀錄以來的新高。隨著戰事升高，經濟成長的兩大支柱－消費者支出與產業活動，都將受到抑制。

此外，全球糧價正值2011年來的高峰，多國飽受糧食短缺所苦。身為全球第五大小麥出口國的烏克蘭，一旦戰事波及東部農場，阻礙黑海港口出口，對各地缺糧情況不啻雪上加霜。

今日俄國正式入侵烏克蘭，已推升布蘭特原油至每桶100美元之譜。經濟研究公司Capital Economics推估，在最糟情況下，每桶恐飆破140美元，同時推高天然氣價格，這將使富國通膨率足足再升2%。

在市場方面，全球股市應聲重挫，歐亞主要股市暴跌4%。被嚇壞的投資人，恐將資金抽回，投入債券等避險標的。倘若美國言出必行，將俄國逐出SWIFT結算體系，斷絕其透過能源獲利的金流，雖可傷及該國四成的國庫收入，卻也可能連帶使與俄羅斯做生意的歐美企業受池魚之殃，人人皆是輸家。

延伸閱讀：

【俄烏戰況】俄國從北東南三面夾攻 烏克蘭總統向全球求救