人生跑馬燈是真的？國外研究首次記錄到瀕死大腦活動

一項科學研究意外發現人臨終時可能出現最後的「人生回顧」。（圖/Unsplash） 一項科學研究意外發現人臨終時可能出現最後的「人生回顧」。（圖/Unsplash）

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）國外一項科學研究顯示，人在瀕死時可能真的有「人生跑馬燈」的閃現。

英媒BBC報導，一個科學小組在記錄一名 87 歲癲癇症患者的腦電波，期間該患者卻意外心臟病發作，危及性命，該研究小組因而記錄到瀕死前大腦的腦波狀態。

科學家指出，在心臟停止搏動的前後30秒，該男子的腦電波和做夢或回想記憶時的腦電波有著相同的模式。

研究小組週二（22日）在「老化神經科學前沿」（Frontiers in Aging Neuroscience）期刊上發表了這項研究，指出這種大腦活動顯示人臨終時，可能出現最後的「人生跑馬燈」。

這項研究在加拿大溫哥華進行，而研究共同作者齊默（Ajmal Zemmar）說，這是該團隊有史以來第一次意外記錄到瀕死時大腦的腦波記錄。

既然如此，這些「人生跑馬燈」的出現是否意味著我們可以重溫與親人相處的美好時光和回憶？ 齊默告訴BBC記者，答案是無法確定。

「如果從哲學領域來看，我會推測若大腦做了『情境重現』，它可能會提醒你好事，而不是壞事」齊默說。「但對於每個人來說，令人難忘的事情都有所不同。」

同時也擔任美國路易維爾大學（University of Louisville）神經外科醫師的齊默也說，在患者的心臟停止向大腦供血前的 30 秒內，他的腦電波與人「執行高認知任務」時的相同，像是集中注意力、做夢或回憶過去。

然而，齊默提醒外界，不能從一項研究中得出廣泛的結論。這次意外研究的患者患有癲癇症、腦部出血和腫脹，因此情況會變得較為複雜。

根據BBC，齊默在2016年第一次取得紀錄後，多年來一直在尋找類似案例來協助加強分析，但未能成功。

不過，2013年一項以健康老鼠進行的研究或許能提供一些線索。美國研究員在這項分析中表示，老鼠心臟停止搏動後30秒，可以記錄到很高水平的腦電波，這和齊默在癲癇患者身上發現的結果相似。

對此，齊默表示這兩項研究之間有「驚人」的相似。研究人員希望透過發表癲癇患者的案例，為其他關於生命最後時刻的研究打開大門。

齊默說「我認為整個瀕死經驗具有某種神秘和靈性。像這樣的發現，是科學家為之而活的時刻。」