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【烏俄衝突】歐盟總理提出大規模制裁方案 外長警告：俄國將面臨前所未有的孤立

歐盟外長表示「這是二戰以來歐洲最黑暗的時刻之一」歐盟也將提出制裁方案，鎖定俄羅斯經濟的策略性產業，並阻斷他們獲取關鍵技術與市場。

By 國際組, 台灣英文新聞
2022/02/24 18:46
歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在今（2...

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在今（2...

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）面對俄羅斯入侵烏克蘭，引發一系列動盪，歐盟高層官員立刻做出回應，歐盟總理表示，今（24日）將提出一個大規模且針對性的制裁方案並提請同意，歐盟外長則警告「俄羅斯領導層將面臨前所未有的孤立」。

俗稱「歐盟外長」的歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）稍早在記者會上強烈譴責俄羅斯，他表示，一個世界核能大國竟對一個鄰國發起攻擊，並威脅要對任何其他可能前來救援的國家進行報復，「這是二戰以來歐洲最黑暗的時刻之一」。

波瑞爾說，這不僅是對國際法的最大違抗，也是對人類共存基本原則的違反。戰爭正在奪去許多人的生命，而我們將面臨未知的後果。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也在新聞聲明稿中表示，今天稍晚，我們將向歐洲領導人提出一個大規模且針對性的制裁方案並提請同意。

馮德萊恩強調，透過這個制裁方案，我們將鎖定俄羅斯經濟的策略性產業，並阻斷他們獲取關鍵技術與市場，以弱化俄羅斯的經濟基礎與現代化的能力。

此外，波瑞爾更向俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）喊話，要求他停止這種毫無意義的侵略。波瑞爾說，這不是集團問題，也不是外交權力博弈的問題。這是生死攸關的問題。

波瑞爾對烏克蘭人民保證，我們歐盟仍然是世界上最強大的國家集團，我們將與跨大西洋的夥伴和所有歐洲國家一起捍衛自身立場，我們也會立刻對烏克蘭進行緊急援助，並積極協助疏散行動。

波瑞爾在聲明的最後說道「今天，我們與烏克蘭人民同在。我們會和他們站在一起。」
烏俄衝突
歐盟
俄羅斯
制裁

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