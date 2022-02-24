新北關懷追蹤圓夢基金得獎生 媒合公益資源貼心送暖不間斷

謝宝嫻國中時已立定志向，希望成為跆拳道國手，此為她在109年全中運獲得銀牌.。(照片來源：新北市教育局提供) 謝宝嫻國中時已立定志向，希望成為跆拳道國手，此為她在109年全中運獲得銀牌.。(照片來源：新北市教育局提供)

新北市政府獎助家境清寒、家庭突遭變故， 不畏逆境勤奮向學的孩子順利完成學業，成立溫馨助學圓夢基金， 獲得社會各界熱烈響應。今年教育局特別關懷追蹤近5年獲得獎助學 生的近況，並針對其中少部分仍需協助者，再度積極媒合民間企業、 團體或私人提供經費或物資挹注，協助孩子穩定生活，專心向學。

新北市教育局表示，新北市自2005年成立圓夢基金，迄今已捐助2億2, 840萬元，補助3,411人次。該基金集結社會公益慈善資源， 補助設籍該市之國內高中職、市立國中小的卓越清寒學生。 今年透過電訪或網路追蹤過去5年受補助的學生，經追蹤， 受補助學生已有少數就業、多數穩定學習，許多學生表達感恩， 並期待未來能效法捐助者回饋社會。少數表達仍需協助者， 教育局亦尋求各類公益資源，陸續媒合補助。

其中，台北商業大學學生美純(化名)為照顧73歲父親，兼差2份 工作。中正高中學生有信(化名)家中單親媽媽撫養3個孩子， 四處籌措學費。北大高中學生立仁(化名)由80歲祖母照顧， 家中尚有身心障礙成員，仰賴社會救濟。中正高中學生陳蘭(化名) 新住民單親媽媽工作不穩、家境困頓。新店高中學生政益(化名)家 有2名弟妹，工讀減輕家計。5生因工讀或其他因素影響成績， 而喪失請領獎助資格，然依然樂觀孝順。 教育局媒合日電貿股份有限公司開學送暖，補助每生2萬元， 協助學生安心就學。

去(2021)年從中山國中畢業的謝宝嫻同學，國中時已立定志向， 希望成為跆拳道國手為國爭光。為達成夢想， 她於高中轉至高雄就學及進行階段性訓練， 因此中斷了圓夢基金的補助。 她在追蹤訊息中表示因隻身在異地受訓，交通、 生活及訓練費使原本困難的家計更為沉重。經教育局媒合， 中山國中、土城國小退休校長及會長等共同募得8萬7,000元給 予宝嫻溫暖的支持。宝嫻在謝卡上寫到：「謝謝校長、會長的照顧， 讓他在很遠的高雄可以安心讀書及訓練，繼續完成我的跆拳道夢想， 我會認真努力來回報！」

此外，教育局也成全北大高中賢睦(化名)同學的孝心， 串聯扶輪公益網捐贈二手腳踏車1台，讓他方便騎腳踏車通勤就學， 減輕單親媽媽養家的壓力。而就讀安康高中的吳有禮(化名)同學與 年邁的祖父及姊姊相依為命，依靠社會救助及姊姊工讀過生活， 教育局亦媒合私人捐助者致贈該生5萬元助學金，給予安慰及關懷。

教育局長張明文表示， 新北市不僅為市內就學的孩子營造友善校園環境， 此外在能力範圍所及， 也無分軒輊地照顧已畢業並至其他縣市就讀的孩子， 不僅讓學生安心就學，更在每一個機會中引導孩子以正向態度面對， 讓生命散發美好的影響力。

照片來源：新北市教育局提供

北大高中學生賢睦(化名)在獲贈腳踏車後高興地馬上試騎。(照片來源：新北市教育局提供)