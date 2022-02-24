新北關懷追蹤圓夢基金得獎生 媒合公益資源貼心送暖不間斷

新北市政府獎助家境清寒、家庭突遭變故，不畏逆境勤奮向學的孩子順利完成學業，成立溫馨助學圓夢基金，獲得社會各界熱烈響應。今年教育局特別關懷追蹤近5年獲得獎助學生的近況，並針對其中少部分仍需協助者，再度積極媒合民間企業、團體或私人提供經費或物資挹注，協助孩子穩定生活，專心向學。
新北市教育局表示，新北市自2005年成立圓夢基金，迄今已捐助2億2,840萬元，補助3,411人次。該基金集結社會公益慈善資源，補助設籍該市之國內高中職、市立國中小的卓越清寒學生。今年透過電訪或網路追蹤過去5年受補助的學生，經追蹤，受補助學生已有少數就業、多數穩定學習，許多學生表達感恩，並期待未來能效法捐助者回饋社會。少數表達仍需協助者，教育局亦尋求各類公益資源，陸續媒合補助。
其中，台北商業大學學生美純(化名)為照顧73歲父親，兼差2份工作。中正高中學生有信(化名)家中單親媽媽撫養3個孩子，四處籌措學費。北大高中學生立仁(化名)由80歲祖母照顧，家中尚有身心障礙成員，仰賴社會救濟。中正高中學生陳蘭(化名)新住民單親媽媽工作不穩、家境困頓。新店高中學生政益(化名)家有2名弟妹，工讀減輕家計。5生因工讀或其他因素影響成績，而喪失請領獎助資格，然依然樂觀孝順。教育局媒合日電貿股份有限公司開學送暖，補助每生2萬元，協助學生安心就學。
去(2021)年從中山國中畢業的謝宝嫻同學，國中時已立定志向，希望成為跆拳道國手為國爭光。為達成夢想，她於高中轉至高雄就學及進行階段性訓練，因此中斷了圓夢基金的補助。她在追蹤訊息中表示因隻身在異地受訓，交通、生活及訓練費使原本困難的家計更為沉重。經教育局媒合，中山國中、土城國小退休校長及會長等共同募得8萬7,000元給予宝嫻溫暖的支持。宝嫻在謝卡上寫到：「謝謝校長、會長的照顧，讓他在很遠的高雄可以安心讀書及訓練，繼續完成我的跆拳道夢想，我會認真努力來回報！」
此外，教育局也成全北大高中賢睦(化名)同學的孝心，串聯扶輪公益網捐贈二手腳踏車1台，讓他方便騎腳踏車通勤就學，減輕單親媽媽養家的壓力。而就讀安康高中的吳有禮(化名)同學與年邁的祖父及姊姊相依為命，依靠社會救助及姊姊工讀過生活，教育局亦媒合私人捐助者致贈該生5萬元助學金，給予安慰及關懷。
教育局長張明文表示，新北市不僅為市內就學的孩子營造友善校園環境，此外在能力範圍所及，也無分軒輊地照顧已畢業並至其他縣市就讀的孩子，不僅讓學生安心就學，更在每一個機會中引導孩子以正向態度面對，讓生命散發美好的影響力。
照片來源：新北市教育局提供
北大高中學生賢睦(化名)在獲贈腳踏車後高興地馬上試騎。(照片來源：新北市教育局提供)