新店及樹林垃圾焚化廠完成整建！八里117年完成 並將打造AI智慧管理平台

新北市三座垃圾焚化廠已陸續邁入營運20年的屆齡整 建期，目前新店及樹林垃圾焚化廠已完成整建， 是臺灣最早完成整建延役的垃圾焚化廠， 除汰舊換新廢棄物處理設備， 更全國首創使用觸媒式濾袋分解並去除戴奧辛，氮氧化物排放值62 .51ppm是全國24座垃圾焚化廠中最低，空污減量成效卓越。 而未來環保局除將借鏡樹林及新店的整建經驗， 進行八里垃圾焚化廠的整建，也將打造「焚化廠AI智慧管理平台」 ，有效提升垃圾處理品質與效能。

新北市環保局表示，該市擁有400多萬人口，平均每日產生約1, 800公噸民生垃圾，焚化廠肩負垃圾處理的重要責任， 目前已陸續邁入20年營運整建期， 其中新店及樹林垃圾焚化廠為國內24座大型垃圾焚化廠中最早完成 整建延役者，整建內容包含： 全國首例使用觸媒式濾袋分解及去除戴奧辛， 不產生二次污染或造成其他設備的操作問題； 改用小蘇打作為除酸藥劑，有效讓反應灰減量近50%、 一氧化碳減量54%、硫氧化物減量40%、氮氧化物減量27%及 不透光率減量21%，而氮氧化物濃度為62.51ppm更是全國 垃圾焚化廠中最低排放值最低的。此外，廠內增設節能裝置， 使用電減量19%，並更新氣冷式蒸汽冷凝系統， 提高蒸汽渦輪發電機發電效率33%。

未來八里垃圾焚化廠整建規劃， 將借鏡新店及樹林垃圾焚化廠之整建項目如廢棄處理技術、 節能及發電效率改善等，並打造「焚化廠AI智慧管理平台」， 整合焚化廠廢棄物地磅、中央控制及清潔隊車輛GPS等系統的大數 據資料，達到即時遠端監控廢棄物處理與調度， 縮短人工評估及垃圾車排隊進廠時間，以提升垃圾處理效能。

環保局說明，八里垃圾焚化廠將於117年完成整建， 透過促進民間參與公共建設法辦理，引進民間資金及技術， 減少政府財政與人力負擔外，也更新中央控制系統、 污染防治及發電設備，使焚化爐運轉效能提升。

環保局強調，垃圾未能即時妥善處理，就可能引發垃圾大戰， 而焚化廠屆齡後的整建過程是必經之路。藉由整建將設備汰舊換新， 除可延長焚化廠的壽命，更能有效提升垃圾處理品質， 讓廢棄物去化暢通，才能讓環境永續，維持民眾良好的生活品質。

照片來源：新北市政府環境保護局提供