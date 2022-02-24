新店及樹林垃圾焚化廠完成整建！八里117年完成 並將打造AI智慧管理平台

新北市三座垃圾焚化廠已陸續邁入營運20年的屆齡整建期，目前新店及樹林垃圾焚化廠已完成整建，是臺灣最早完成整建延役的垃圾焚化廠，除汰舊換新廢棄物處理設備，更全國首創使用觸媒式濾袋分解並去除戴奧辛，氮氧化物排放值62.51ppm是全國24座垃圾焚化廠中最低，空污減量成效卓越。而未來環保局除將借鏡樹林及新店的整建經驗，進行八里垃圾焚化廠的整建，也將打造「焚化廠AI智慧管理平台」，有效提升垃圾處理品質與效能。
新北市環保局表示，該市擁有400多萬人口，平均每日產生約1,800公噸民生垃圾，焚化廠肩負垃圾處理的重要責任，目前已陸續邁入20年營運整建期，其中新店及樹林垃圾焚化廠為國內24座大型垃圾焚化廠中最早完成整建延役者，整建內容包含：全國首例使用觸媒式濾袋分解及去除戴奧辛，不產生二次污染或造成其他設備的操作問題；改用小蘇打作為除酸藥劑，有效讓反應灰減量近50%、一氧化碳減量54%、硫氧化物減量40%、氮氧化物減量27%及不透光率減量21%，而氮氧化物濃度為62.51ppm更是全國垃圾焚化廠中最低排放值最低的。此外，廠內增設節能裝置，使用電減量19%，並更新氣冷式蒸汽冷凝系統，提高蒸汽渦輪發電機發電效率33%。
未來八里垃圾焚化廠整建規劃，將借鏡新店及樹林垃圾焚化廠之整建項目如廢棄處理技術、節能及發電效率改善等，並打造「焚化廠AI智慧管理平台」，整合焚化廠廢棄物地磅、中央控制及清潔隊車輛GPS等系統的大數據資料，達到即時遠端監控廢棄物處理與調度，縮短人工評估及垃圾車排隊進廠時間，以提升垃圾處理效能。
環保局說明，八里垃圾焚化廠將於117年完成整建，透過促進民間參與公共建設法辦理，引進民間資金及技術，減少政府財政與人力負擔外，也更新中央控制系統、污染防治及發電設備，使焚化爐運轉效能提升。
環保局強調，垃圾未能即時妥善處理，就可能引發垃圾大戰，而焚化廠屆齡後的整建過程是必經之路。藉由整建將設備汰舊換新，除可延長焚化廠的壽命，更能有效提升垃圾處理品質，讓廢棄物去化暢通，才能讓環境永續，維持民眾良好的生活品質。
照片來源：新北市政府環境保護局提供