富邦金控連續兩年獲CDP氣候變遷、供應鏈議合評比「雙項A級」榮譽

富邦金控在國際環境永續評比持續突破，再次締造佳績！ 富邦金控本月份獲得CDP評選為2021年「供應鏈議合」A List領導等級，是繼2021年底獲頒「氣候變遷」評比A List領導等級後再獲CDP殊榮。 富邦金控也成為台灣唯一連續兩年獲得CDP「雙項A級」 最高榮譽的金融業者，顯示推動「Run For Green奔向綠色」積極氣候行動的努力，深獲國際肯定。

富邦金控董事長蔡明興表示，淨零排放已是全球的共識及目標， 面對環境變遷及能源轉型， 台灣從大型集團到中小企業都將遭受衝擊。身為氣候金融領跑者， 富邦金控更以台灣的未來為已任，積極為下一世代開創永續家園。2 021年富邦喊出「Run For Green奔向綠色」，透過溝通、議合發揮企業影響力， 提升供應商及投融資客戶永續環境的意識， 並透過資金協助中小企業訂定低碳計畫、逐步達成減碳目標。 蔡明興強調富邦期望扮演永續的領航者， 引領台灣企業提前因應世界低碳經濟的轉型浪潮。

CDP是全球環境領域最具指標性之非營利評比機構， 每年評比全球近萬家企業的環境表現，其中供應鏈議合評比( Supplier Engagement Rating)，主要針對企業在環境治理、減碳目標、 範疇三碳排量、供應鏈議合題組進行評分。富邦金控在供應鏈議合、 範疇三碳排面向，獲得最高A級評比， 代表富邦成功發揮企業影響力，促進供應商、上下游合作夥伴、 投融資企業減少碳排放，致力打造永續環境。

富邦金控視供應商為重要永續夥伴，持續深化供應商永續管理， 每年透過邀請供應商參加CSR教育訓練、評鑑及交流會， 向供應商傳達永續理念，溝通實務議題、回饋精進建議。近年供應商 CSR評鑑參與率逐年提升，整體績效逐漸改善， 中高成績廠商數持續增加。 富邦金控將持續深化供應商永續管理與輔導，扶持起步較晚、 資源相對欠缺之中小型供應商永續轉型，攜手邁向永續未來。

金融業在資本市場扮演關鍵角色，富邦金控也積極發揮影響力， 呼應「低碳」策略，持續將資金導引至綠色產業，訂定2025年綠 色金融達2.45兆元的目標，同時亦積極攜手客戶落實永續。 台北富邦銀行推出全台首件第三方認證的綠色授信案， 鼓勵客戶將資金運用於再生能源發電、零燃煤汽電共生等綠色設備； 富邦產險100%參與國內離岸風電保險案， 提升再生能源業者資產韌性，為台灣創造更多潔淨能源； 富邦並致力提供無紙化金融服務，2020年減紙量較前一年成長3 成，達828公噸，以A4紙張推估可堆疊出387棟的台北101 。

富邦金控在永續領域努力不懈，以世界級的標準自我要求， 在國際重大評比屢屢斬獲佳績，已連續五年入選道瓊永續指數( DJSI)世界指數成分股， 在全球永續最高殿堂與國際標竿企業並駕齊驅；連續五年入選MSC I永續指數成分股(MSCI ESG Leaders indexes)，MSCI ESG評比獲得AA級評等(最高為AAA級)， 亦為台灣同產業之最佳表現。富邦金控將持續以正向的社會力量， 成就更多永續可能。