林口長庚醫院與澳商BiomeBank 建立國際臨床驗證場域合作

微菌治療技術是近十年醫療科技的重大進展， 從治療腸胃道感染症出發，開始有跨領域的進展及應用。 為結合臺灣醫學中心微菌治療資源，建立國際臨床驗證場域， 林口長庚醫院與澳洲BiomeBank於今(24) 日在經濟部生技醫藥產業發展推動小組吳忠勳主任及澳洲辦事處莫博 仁副代表見證下，完成合作備忘錄的簽訂。 雙方議定由BiomeBank提供相關口服微菌移植治療平台， 於林口長庚醫院進行困難梭狀桿菌感染與發炎性腸道疾病相關之臨床 試驗與基礎醫學研究，期能透過建立雙方的合作， 加速微生物組應用發展。

林口長庚醫院程文俊主委表示，林口長庚醫學中心自成立「 長庚微菌治療中心」以來，結合跨領域的專家團隊， 設置符合標準的微菌純化與保存系統。 目前除了以微菌叢植入術治療困難梭菌感染之外， 也致力進行臨床與轉譯研究，以期未來運用在更多疾病， 例如各種腸道疾病、肥胖、代謝症候群、癌症、神經系統疾病… 等等，嘉惠更多的病人。秉持著利用精準醫學幫助病人的理念， 中心目前已經為80位以上反覆或困難治療型困難梭狀桿菌感染之病 人進行大腸鏡微菌移植，治療成功率高達90%以上， 不管在治療個案數或治療成效，皆居於台灣領先的地位。

BiomeBank執行長Thomas Mitchell表示， 澳洲BiomeBank在微菌移植治療領域一直都是處於該領域極 領先的地位，除了有成熟的糞便捐贈平台， 可提供當地醫療單位高品質的微菌叢來源外，所研發出的「 口服微菌膠囊(BiomeBoost)」， 在臨床上也已證明可有效治療困難梭狀桿菌之感染， 針對發炎性腸道疾病相關的臨床試驗， 口服微菌膠囊亦證明有機會可以減少疾病活性的復發， 由於不需要使用到大腸鏡的便利性， 更讓微菌移植入療可以增加其使用的普遍性。 BiomBank已在去年向澳洲當地食藥署(TGA)遞交申請， 並有望在今年正式於澳洲上市。

吳忠勳主任表示，政府近年積極在台灣推廣微菌治療領域相關業務， 包含科技新知之引進， 和生技業界技術轉換交流以及相關審查法規之溝通與規劃， 期待藉由此次生醫推動小組引介的合作， 長庚醫院可引入最先進的微菌精準治療技術來幫助需要的病人， 也期待新技術的引進可以促進台灣微菌治療技術的進步， 展現台灣生技與臨床合作的新能量。 未來生醫推動小組也會持續辦理微生物組系列活動， 連結國際產學研醫資源，以融入國際研發社群及創新產業價值鏈， 進行產品開發認證、轉譯臨床研究到實際病人治療。

林口長庚醫院邱政洵副院長指出， 微菌植入治療已是歐美各國治療困難梭狀桿菌之選項之一， 除了傳統以大腸鏡方式將正常健康人腸胃道的微菌植入病人大腸， 近年研發的口服膠囊技術，能將微菌叢以膠囊方式儲存， 再對病人投藥，可望增加病人長期接受此項治療之機會。 林口長庚希望藉由合作備忘錄的簽訂，未來儘早引進此項先進技術， 造福國內病人。