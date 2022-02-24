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台灣邊境鬆綁　3/7入境檢疫縮至10天、開放商務客

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/24 15:27
自3月7日起放寬非本國籍商務人士來台，且入境後檢疫天數從14天縮短為10天。

自3月7日起放寬非本國籍商務人士來台，且入境後檢疫天數從14天縮短為10天。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）指揮中心指揮官陳時中今（24）日表示，依據現在國內疫情狀況，在穩健可控的情況下，開始步入正常生活、走向經濟防疫的新模式，自3月7日起放寬非本國籍商務人士來台，且入境後檢疫天數從14天縮短為10天。

指揮中心今說明，為兼顧經濟、生計及防疫，我國自今(2022)年3月7日零時起(當地搭機時間)，放寬非本國籍商務人士來台，以及縮短居家檢疫天數，相關措施說明如下：

  • 外籍人士：商務考察、投資、履約及應聘等商務活動；申請人應赴我國駐外館處申請特別入境許可。
  • 中港澳人士：商務履約及跨國企業內部調動事由，中國籍人士由我國邀請單位於內政部移民署線上系統申請，港澳人士赴香港、澳門經濟文化辦事處或駐外館處申請。

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入境居家檢疫天數部分，從現階段14天縮短為10天，入境日為第0天，並自第11天起接續自主健康管理7天；並以自宅或親友住所1人1戶為原則，如家戶無法符合1人1戶檢疫條件，須入住防疫旅宿完成10天檢疫。

至於同日入境之家屬、同住者檢疫期間可同住，或於防疫旅宿依民眾意願並配合房型同住1室，但單人房型小，建議以不超過2人同住為原則。

在PCR檢測方面，所有旅客在入境時(第0天)、檢疫期滿前(檢疫第10天)須進行PCR採檢，檢測結果陰性者，期滿解除檢疫列管，接續自主健康管理7天。

另外，在檢疫第3天 、第5天、第7天以及自主健康管理期間第3天、第6-7天，各執行1次家用快篩試劑檢測，快篩試劑於入境時統一發放。

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更新時間 : 2022-02-24 16:25 GMT+08:00

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