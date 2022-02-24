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台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西

中央流行疫情指揮中心今（24日）宣布防疫措施部分解封，包含於室內外運動、拍攝時，此外除台鐵高鐵客運可吃東西，賣場也開放試吃。

By 醫藥組, 台灣英文新聞
2022/02/24 15:04
根據衛福部最新的防疫指南，高鐵、台鐵、公路客運、船舶、國內航班上開放飲食。（圖/中央社）

根據衛福部最新的防疫指南，高鐵、台鐵、公路客運、船舶、國內航班上開放飲食。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）衛福部今（24日）指出，將於3月1日至3月31日放寬防疫措施，不但室內外運動、拍照都不必戴口罩，台鐵、高鐵、公路客運、船舶、國內航班等公共運輸工具內也開放飲食。

根據衛福部最新的防疫指南，許多場合開放免戴口罩，不過也建議民眾隨身攜帶口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍可戴上口罩因應。

3月1日起，新增免戴口罩場合如下：於室內外從事運動；於室內外拍攝個人/團體照；自行開車，車內均為同住家人，或無同車者；直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動；農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作；於山林(含森林遊樂區)、海濱活動；於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

此外，於指揮中心或主管機關指定之場所或活動(如：藝文表演/劇組/電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽之參賽選手及裁判於比賽期間等)，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

這一波防疫規定放寬也包含重啟試吃活動，根據衛福部，賣場、超市、市場：依營業場所/公共場域防疫措施，不另要求人流管制，並且開放試吃。

另外，高鐵、台鐵、公路客運、船舶(固定餐飲區除外)、國內航班，得以於車廂、船舶、航空器內飲食。

最後，餐飲場所仍須嚴格落實實聯制、量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席開放逐桌敬酒敬茶。

這次也取消赴離島機場、港口的快篩措施；另外，北北桃高醫院維持除例外情形禁止探病，其餘縣市醫院得開放探病，但須已接種3劑或持康復證明得免3日內篩檢陰性證明。

詳細規定如下圖。

台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
防疫規定
放寬限制
衛福部

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