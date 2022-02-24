【2/24台灣本土+7　境外+73】台北加強型防疫旅館護理師染疫　感染源不明　高雄砂石場、煉油廠、新店設計師群聚擴大

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增80例COVID-19確定病例，分別為7例本土個案及73例境外移入(45例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增本土個案為3例男性、4例女性，年齡介於30多歲至70多歲，包含4例與高雄砂石場或煉油廠有關的居格中陰轉陽個案，2例為與新店設計師在Miacucina復興店同時段用餐的確診者（案20248）之家人，另有1例台北市加強型防疫旅館的護理人員（案20317）確診，目前感染源不明。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為43例男性、30例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自菲律賓(10例)、美國及法國(各7例)、越南(4例)、印度、紐西蘭、印尼及香港(各2例)、泰國、南非、西班牙、日本、孟加拉、德國、英國、愛沙尼亞及阿根廷(各1例)移入；另28例調查中。入境日介於今(2022)年2月4日至2月23日。



指揮中心統計，截至目前國內累計20,236例確診，分別為4,781例境外移入，15,401例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。