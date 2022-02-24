【俄烏戰況】烏克蘭全國進入戒嚴 俄國稱已摧毀烏國空軍戰力

2022-02-24 16:00 更新

烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）距波蘭邊境約70公里，由於烏東告急，數周以來外交人員多撤至此地。根據CNN，官方呼籲當地民眾關閉燈火、尋求掩護，隨身備好重要文件，而銀行也湧現了提領現金潮。北約（NATO）成員波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞與立陶宛援引北約第四條款（NATO Article Four），針對此役對歐洲整體構成威脅，要求成員國緊急磋商。

2022-02-24 15:10 更新

俄軍稱已摧毀烏克蘭空防，包括空軍基地等設施，並否認稍早烏克蘭宣稱擊落五架俄國軍機的說法。俄方更強調，進軍烏克蘭時，並未遭到邊境一兵一卒的抵抗。

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄羅斯24日正式對烏克蘭東部地區採取軍事行動，包括烏克蘭首都基輔（Kyvic）在內的多處傳出爆炸，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）宣布，全國進入戒嚴。

CNN記者Matthew Chance在基輔一處樓頂連線，前一秒才說「此處相對安全」，不料話還沒講完，後方即出現爆炸火光，他只好趕忙中斷連線，穿上防護背心，顯見情況之緊張。

根據CNN，烏克蘭內政部長表示，俄國已開始空襲基輔及機場，除了基輔，多處城市也通報了爆炸事件。澤倫斯基24日宣布全國戒嚴，呼籲百姓保持冷靜。他透露，23日試圖致電俄國總統普丁（Vladimir Putin），卻無人回應。官方要求基輔民眾勿外出，並準備好逃難包，以防萬一。

除了以飛彈攻擊，俄國在烏克蘭北境白俄羅斯部署的軍隊，練兵多時，不出所料，終於越過邊境，揮兵南下烏克蘭，雙方展開交火。由於白俄邊界距基輔僅75公里，西方早將該地區的俄國軍演視為入侵前奏。

與此同時，俄國亦加強了網攻力道，烏國政府、銀行網站接連遭到分散式阻斷服務（DDOS）及惡意軟體攻擊，阻礙防務協調工作。專家指，這符合了俄國籌謀近二十載的戰術攻略，以地面行動協同網路攻擊癱瘓烏國。



CNN記者連線到一半，趕忙穿上防護衣（CNN網站截圖）