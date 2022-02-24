俄國出兵烏克蘭 台灣外交部譴責、配合美國祭半導體出口管制制裁

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）俄國24日正式出兵烏克蘭，我外交部除了強烈譴責、說明烏籍配偶依親簽證申請流程，並言明將配合美國等國家進行半導體制裁。

對於俄羅斯俄逕自承認烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區的頓內次克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）為主權獨立國家，並於今天宣布在頓巴斯地區進行軍事行動，外交部表達高度遺憾與譴責。

有關烏克蘭籍配偶如何申請依親簽證，外交部指出，烏籍配偶須先經面談程序，以維護我國境安全，並確保婚姻當事人在台灣的權利義務關係。然而，若國人與烏克蘭籍交往對象還未在當地結婚，依我國涉外民事法律適用法，雙方不具婚姻關係，不符合指揮中心有關開放外籍配偶入境資格，外交部將另個案情況，在有緊急人道事需求時，提供協助。

考量國人安全、查證可能及交通許可等因素，有關烏克蘭領事業務，如護照、簽證及文件證明業務，外交部指定駐波蘭代表處自2月25日起暫時兼理，保持與烏克蘭台人的聯繫。

國人可透過領務局LINE官方帳號（ID: @boca.tw）登錄自身聯絡方式、在烏克蘭的行程及在台灣緊急聯絡人等資訊，方便我國駐俄羅斯代表處聯繫協助。若遭遇急難，可撥打緊急電話+7-969-008-6111與駐俄羅斯代表處聯繫，或撥打+380-44-537-0982與基輔台灣貿易中心聯絡。

至於是否加入制裁行列，在半導體及科技產品對俄羅斯實施進出口管制，外交部表示，將密切關注情勢發展，與美國等理念相近國家緊密協調，採取適當因應作為。

鑒於對峙情勢升高，外交部已連續於2月12日、13日、14日、15日、16日、20日及22日七度發布新聞資料說明並提升旅遊警示，呼籲國人避免前往烏克蘭，並建議目前仍在烏克蘭的僑民儘速離境。

根據最新回報，旅居烏克蘭的台人已有6人離境，另有5人前往烏克蘭西部利維夫市（Lviv）。目前仍留在首都基輔、烏國北部及南部者另有28人，共計33名國人，約10人願意考慮近期內離開烏克蘭。