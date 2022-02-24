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【烏俄衝突】美國：中俄企圖建立新秩序 兩國發展令人高度擔憂

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）指出，中俄這個月宣布雙方的合作已升級為「無限制」夥伴關係，兩國承諾加強合作以對抗美國和西方，而這個發展方向「非常令人擔憂」。

By 國際組, 台灣英文新聞
2022/02/24 12:12
美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）指責中國和俄羅斯企圖建立新的世界秩序。（圖/美國國務院）。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）指責中國和俄羅斯企圖建立新的世界秩序。（圖/美國國務院）。

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）美國週三（23日）表示，中國和俄羅斯正在共同建立一個「極不自由」的新世界秩序，而俄國對烏克蘭的入侵行動只是其中一部分。

根據路透社，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在近期關於中華人民共和國的記者會上警告，中俄這個月宣布雙方的合作已升級為「無限制」夥伴關係，兩國承諾加強合作以對抗美國和西方，而這個發展方向「非常令人擔憂」。

普萊斯說「你不得不去問中共，他們是否為了與俄羅斯建立新世界秩序，而在烏俄衝突中發揮了相當大的影響力。」普萊斯強調，這是一種非常不自由的秩序，這種秩序與世界各國在過去七十年中建立的體系完全不同。這是一個各方面都具破壞性，且沒有增益性的秩序。

普萊斯也說，世界上每個負責任的國家，包括中國，都有義務督促俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）讓步，並緩和烏克蘭危機。然而中國現在卻反其道而行，這讓普萊斯質疑「你得問問中國，他們為何不盡力去運用他們對俄羅斯的巨大影響力，來敦促蒲亭讓步。」

烏克蘭23日宣布緊急狀態，而俄國政府表示，烏東分離主義份子已經向他們請求援助，以對抗「侵略」。與此同時，美國透過實施新的制裁，強化嚇阻俄羅斯全面入侵的行動。

根據路透社，一些美國專家分析，中國正擔心若他們被認為是支持俄羅斯對烏克蘭的行動，可能會對中國和歐洲的貿易關係造成影響。但專家也認為北京的模糊立場，以及和俄羅斯的升級協定，讓蒲亭有信心在烏克蘭議題上繼續推進。

上週也有專家向路透社表示，如果俄羅斯入侵烏克蘭，中國將在外交和經濟上支持俄羅斯，但不會提供軍事支持。
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