臺灣首家公眾科技新創　應援科技打造一站式支持者關係經營平台

（台灣英文新聞 / 台北專訪報導）臺灣每年的捐募款市場規模高達新台幣1,500億元，本身是工程師的共同創辦人暨執行長蕭新晟表示，捐款人都是因為支持公益團體的理念才會盡微薄之力，卻有許多團體因缺少數位化，而無法凝聚社群，為此他創立了應援科技公司，推出「OEN Tech線上金流服務平台」。

蕭新晟說，小額捐款(100~5000元)對於非營利組織、團體來說是命脈，雖然捐款者的錢不多，但卻代表著他和這個團體的黏著度，是一種信任、託付、還有一個期許。所以當一個組織匯集了夠多人以後，這就成了他們的根本，因為非營利組織是拿理念去換支持，因此小額捐款只是這件事情的具像化。

蕭新晟在美國取得物理系博士學位後，決定到紐約科技圈工作並參與了幾個新創團隊，對於「用科技解決一些生活上的問題」，他很感興趣。2018年，他應朋友的邀約，回臺灣被上時代力量的戰袍參選臺北市議員。雖然沒有選上，蕭新晟說，這場選舉反而讓他學會放下矜持去服務人群。如今和幾位同好投入公眾科技，是用不同的方式服務社會。

身為非營利組織「國家寶藏」發起人，在美國參與醫療的微型保險、微型貸款及政府的線上申請等繁鎖的工作，蕭新晟認為，公益團體需要的是一個平台方便他們作業，讓他們能花更多時間維繫支持者的關係，而不是將大量的人力用來處理紙本申請書，因此他期許自己可以成為金流商，為他們打造「一站式支持者關係經營平台」。然而，成立新公司的過程並不如他所想的容易。

蕭新晟在沒有管道、沒有人脈的情況下，又沒有銀行界的朋友，只能靠自己摸索關於第三方支付所需遵守的法規。由於應援科技要做的平台不是一般的網站，而是提供金流服務的平台，資安需求更高，蕭新晟於是帶著團隊在1.5年內陸續取得PCIDSS Level 1及ISO27001雙重資安認證，加上該公司使用的是亞馬遜的雲端平台及無伺服器架構，都有助提升安全性和防駭機制。

蕭新晟對於資訊安全著墨很深，他說明，美國的《健康保險隱私及責任法案》（Health Insurance Portability and Accountability Act，縮寫HIPAA）不亞於金融界，而且更嚴格。加上回國後，他曾參與臺灣數位發展的推動，開放政府的數位隱私推動，也領導數位隱私的修法(個資法的修法)。但在系統上線的前夕，國內剛好發生非營利組織資安外洩事件，讓公司不得不重新檢視平台的安全性。

對於捐款者，蕭新晟稱他們為「認同金流」。他說，他們的「第三方支付」所扮演的角色，是從源頭把關，因此公益團體在申請使用應援科技時，必須提供政府核可的字號及負責人的個資，因為他要優先為捐款人把關，以降低愛心被濫用的風險。

他強調，降低捐募款的門檻是讓需要依靠大量募款的人，包括有意從政的年輕人，專心經營和支持者的關係。因此，使用他們系統的人都可透過CRM（Customer Relationship Management, 顧客關係管理）經營加速各項作業。

蕭新晟表示，他們現在的首要任務是帶著公益團體將目前所做的事逐步進入數位化，他將數位譬喻為「基礎建設」。他指出，數位化人口就這麼多，如果不把不數位化的人納進這個數位圈的話，就無法把餅擴大。

由於系統操作簡便，市場接受度高，蕭新晟說，接下來要募A輪的資金。目前公司先做B2B(企業對企業，business-to-business）之後在做B2C（企業對客戶，Business to Customer），預計2023年探索國際市場，到美國、日本及新加坡等國家試水溫。最後，蕭新晟建議想加入新創的年輕工程師，要拓展自己的視野，並看看身邊的人需要什麼，這樣開發出來的產品才會有溫度。

圖片翻攝自桃園景福宮。

圖片由應援科技提供