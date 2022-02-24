【開戰快報】俄羅斯總統普丁宣布進軍烏克蘭! 聯合國秘書長要求「立刻停戰」 美國總統拜登強烈譴責

更新時間: 2022-02-24 13:04

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）CNN最新消息指出, 聯合國秘書長安東尼歐·古特瑞斯(Antonio Guterres)要求俄羅斯立刻停戰, 撤回軍隊, 他表示, 戰爭的後果以及對經濟的衝擊完全無法預期, 他不希望看到本世紀以來最慘烈的戰爭發生!

他指出, 目前世界各國仍陷於Covid19疫情中, 許多開發中國家更需要時間復原, 俄羅斯出兵可能造成油價衝高, 影響烏克蘭小麥出口, 並造成利率飆高以及國際金融市場不穩定, 所以當務之急是「立刻停戰!」

“This conflict must stop now.” (CNN)

更新時間: 2022-02-24 12:38

首次發稿: 2022-02-24 11:43

【開戰快報】俄羅斯總統普丁宣布進軍烏克蘭東部! 美國總統拜登強烈譴責

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）根據美國CNN報導, 普丁總統已經下令進軍烏克蘭!不過普丁在24日清晨對俄羅斯全國的電視演說中指出,這次軍事行動, 目的不是要佔領烏克蘭。

烏克蘭外長Dmytro Kuleba剛剛也在推文證實, 普丁已經對烏克蘭發動全面攻擊! 他強調, 烏克蘭將正面迎擊, 自我防衛, 並說「世界各國將會阻止普丁的行動!」

Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022

對於俄羅斯的軍事行動, 美國總統拜登隨即發表聲明, 強烈譴責俄羅斯的行動。他表示, 全球都會為烏克蘭人民祈禱, 因為無辜的他們遭到俄羅斯軍隊毫無正當理由的進擊。西方盟國也將團結一致做出果決的回應! 俄羅斯將會受到全球譴責!

拜登同時強調, 他會在白宮密切關注情勢發展, 同時與G7領袖進行會談, 隨後將宣布美國與盟邦對俄羅斯採取的進一步行動!

根據CNN記者的現場報導, 烏克蘭東部城市卡爾可夫(Kharkiv) 與首都基輔, 都可以聽到一連串巨大的爆炸聲。

普丁今天在演說中表示, 俄羅斯軍隊將進入烏克蘭東部的頓巴斯（Donbas）地區。日前俄羅斯逕自宣布承認烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區的頓內次克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）為主權獨立國家，並下令派兵進駐，進行所謂維持和平的任務。

普丁在今天的演說中強調, 烏克蘭民眾可以自由選擇「由誰來領導國家!」他也敦促烏克蘭東部的烏國軍隊放下武器回家去!

拜登則表示, 普丁選擇進行這項預謀已久的戰爭, 只會導致無辜民眾生命財產毀滅性的損失。俄羅斯必須為普丁導致的毀滅與死亡負起全部責任!