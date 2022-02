【開戰快報】俄羅斯總統普丁宣布進軍烏克蘭! 聯合國秘書長要求「立刻停戰」 美國總統拜登強烈譴責

更新時間: 2022-02-24 13:04

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)CNN最新消息指出, 聯合國秘書長安東尼歐·古特瑞斯(Antonio Guterres)要求俄羅斯立刻停戰, 撤回軍隊, 他表示, 戰爭的後果以及對經濟的衝擊完全無法預期, 他不希望看到本世紀以來最慘烈的戰爭發生!

他指出, 目前世界各國仍陷於Covid19疫情中, 許多開發中國家更需要時間復原, 俄羅斯出兵可能造成油價衝高, 影響烏克蘭小麥出口, 並造成利率飆高以及國際金融市場不穩定, 所以當務之急是「立刻停戰!」

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)根據美國CNN報導, 普丁總統已經下令進軍烏克蘭!不過普丁在24日清晨對俄羅斯全國的電視演說中指出,這次軍事行動, 目的不是要佔領烏克蘭。

烏克蘭外長Dmytro Kuleba剛剛也在推文證實, 普丁已經對烏克蘭發動全面攻擊! 他強調, 烏克蘭將正面迎擊, 自我防衛, 並說「世界各國將會阻止普丁的行動!」

Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now.