長者免掛號費！台北市聯醫12區開特別門診　接種肺炎鏈球菌、流感疫苗

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）因應近日氣溫變化大，為降低呼吸道感染及併發重症的風險，北市立聯合醫院12區院外門診部於3月5日 前每星期三、六上午，開設肺炎鏈球菌及流感疫苗特別門診，提醒設籍北市年滿65歲以上或年滿55歲以上 原住民，可補助接種1劑肺炎鏈球菌疫苗。

根據北市衛生局統計分析，109年肺炎排名北市十大死因第3 位，其中侵襲性肺炎鏈球菌感染症是造成 65歲以上長者肺炎感染的重要原因之一，而接種疫苗是預防此疾病的最好方法之一，也能降低此菌的感染率與減少感染後引起嚴重併發症。

衛生局表示，肺炎與COV ID-19病毒一樣均容易侵襲呼吸道疾病， 65 歲以上的老年人， 免疫力較差或是多重慢性疾病的成年人如果因為此菌而得到肺炎後， 則有比較高的機會得到嚴重併發症及死亡的風險。

最近天氣寒冷，提醒長輩要特別注意保暖， 為降低呼吸道感染及併發重症的風險，除了應完整接種COVID- 19疫苗，並完成肺炎鏈球菌及流感疫苗接種， 三種疫苗都施打能提供更周全保護力，避免嚴重呼吸道感染。

北市衛生局說明，只要設籍臺北市年滿65歲以上或年滿55歲以上 原住民，可補助接種1劑肺炎鏈球菌疫苗。

北市衛生局特別安排北市立聯合醫院12區院外門診部於3月5日 前每星期三、六上午，開設肺炎鏈球菌疫苗及流感疫苗特別門診， 提供免掛號費接種服務， 週六特別門診主要提供平日忙碌而無法接種之上班族，於12區院外 門診部接種肺炎鏈球菌疫苗及流感疫苗將可獲得精美宣導品1份。

另外，110年度流感疫苗計 畫自1月6日起，公費流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種之 民眾接種，至疫苗用罄為止，數量有限。

若符合公費而尚未接種肺炎鏈球菌疫苗及流感疫苗之民 眾，請儘早攜帶「健保卡」及相關身分證明文件，至北市聯醫12區 院外門診部或合約院所接種，及早獲得保護力。

此外，提醒民眾接種肺 炎鏈球菌及流感疫苗需與COVID-19疫苗接種時間間隔7天以 上，接種前請先洽詢合約醫療院所，以避免久候或徒勞往返， 接種時亦應佩戴口罩、適度保持安全距離及執行手部衛生等措施。